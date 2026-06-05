EGİAD\'dan Tiyatro ile Eğitim Destek

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Tiyatro Kulübü, William Shakespeare'in ölümsüz eseri 'Bir Yaz Gecesi Rüyası'nı sanatseverlerle buluşturdu. İş dünyasının önemli isimlerinin sahne aldığı tiyatro gösterisinden elde edilen tüm gelir, çocukların eğitimine destek olmak amacıyla Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'na (EÇEV) bağışlandı.

EGİAD, üyelerinin sadece iş dünyasında değil; kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda EGİAD Toplum, Sanat ve Spor Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren EGİAD Tiyatro Kulübü, aylar süren hazırlıkların ardından "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı oyunla perde açtı. 4 Haziran 2026 tarihinde Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde gerçekleştirilen prömiyere; EGİAD üyeleri, iş dünyası temsilcileri, eğitim gönüllüleri ve çok sayıda sanatsever yoğun ilgi gösterdi.

"Bir hayale ortak olduk"

Gecenin açılışında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, sergilenen oyunun bir sanat etkinliğinden çok daha fazlası olduğunu vurguladı. Sanatın birleştirici gücüne inandıklarını belirten Özhelvacı, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu akşam burada yalnızca bir tiyatro oyunu izlemedik. Bir emeğe tanıklık ettik. Bir hayale ortak olduk. Sanatın, dayanışmanın ve iyiliğin aynı sahnede nasıl buluştuğunu hep birlikte gördük." Özhelvacı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Tiyatro, bir memleketin kültür seviyesinin aynasıdır" sözünü hatırlatarak, sahnede emeği, cesareti ve dayanışmayı gördüklerini dile getirdi. Projeye destek veren Yönetim Kurulu üyelerine, Toplum, Sanat ve Spor Komisyonuna, oyunun yönetmeni Banu Gümüşkaynak'a ve provalara ev sahipliği yapan Çamlaraltı Koleji ile Sahne Tozu Tiyatrosu'na teşekkürlerini sundu.

Eğitimde fırsat eşitliği için güç birliği

Oyunun bilet satışlarından elde edilen tüm gelir, çocukların ve gençlerin nitelikli eğitime erişimine katkı sağlamak üzere EÇEV'e aktarıldı. EÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şensöz, bu anlamlı bağışın yüzlerce çocuğun geleceğine ışık tutacağını belirterek şunları söyledi:

"Bir toplumun gelişmişlik düzeyi; eğitime, bilime ve sanata verdiği değerle ölçülür. EGİAD Tiyatro Kulübü'nün büyük bir özveriyle Shakespeare'in bu eserini sahneye taşıması ve tüm geliri vakfımıza bağışlaması, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Bu alkışlar, aydınlık bir gelecek için eğitimde fırsat eşitliği bekleyen yüzlerce çocuğun yarınlarına ithaf edilmiştir."

İş insanları sahnede devleşti

Aşkın, hayalin ve yanılsamanın iç içe geçtiği 'Bir Yaz Gecesi Rüyası', izleyicilere gerçek ile kurgunun harmanlandığı etkileyici bir atmosfer sundu. Tamamı EGİAD üyelerinden oluşan gönüllü oyuncu kadrosunun performansı, salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı.

Oyunun kadrosu:

Yönetmen: Banu Gümüşkaynak

Oyuncular

Abdullah Külahçıoğlu

Cihan Atliman

Ece İris Akkapulu

Ege Taylan

Erkan Sarıcan

Fehmi Özkaner

Hakan Pekin

İpek Apaydın

Mustafa Dizdar

Ömer Kartelli

Öykü Esra Kara

Serap Demir

Yasin Gökay Okyay - İZMİR