EGİAD'dan Yapay Zeka Semineri - Son Dakika
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Ekonomi

EGİAD'dan Yapay Zeka Semineri

EGİAD, yapay zekanın iş dünyasındaki dönüşümünü inceledi, fırsat ve zorlukları ele aldı.

06.05.2025 08:38
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Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), iş dünyasında köklü bir dönüşüme neden olan yapay zeka teknolojilerini mercek altına aldı.

Yapay zeka, iş dünyasını derinden etkileyen ve dönüştüren bir güç haline geldi. Sadece otomasyon ve verimlilik artışı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda karar alma süreçlerinden müşteri deneyimine, işe alım süreçlerinden eğitime kadar pek çok alanda köklü değişikliklere yol açtı. Bu dönüşüm, şirketlerin rekabet avantajı elde etmeleri, daha iyi kararlar almaları ve müşterilerine daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunmaları için yeni fırsatlar oluşturdu. Ancak, bu yeni çağ beraberinde siber güvenlik, veri gizliliği ve etiklik gibi önemli zorlukları da getirdi. Yapay zekanın iş dünyasındaki bu çok yönlü etkilerini ve beraberinde getirdiği fırsatları ve zorlukları, güncel örneklerle inceleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), iş dünyasında köklü bir dönüşüme neden olan yapay zeka teknolojilerini mercek altına aldı.

İş dünyasında dönüşümün teorisi ve pratiği

" İş Dünyası'nın Yapay Zeka Dönüşümü" başlıklı seminer, yapay zekanın ekonomik hayattaki etkilerine ışık tuttu. Etkinlikte, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yücel Batu Salman konuşmacı olarak yer aldı. Akademik kariyerinde Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunan Salman, yapay zekanın karar alma süreçlerinden müşteri deneyimine, üretimden stratejik planlamaya kadar iş dünyasında nasıl bir dönüşüm oluşturduğunu hem teorik hem de uygulamalı örneklerle ele aldı.

Veriye dayalı karar almak yeni rekabet kriteri

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, yapay zekanın iş dünyasında oluşturduğu paradigma değişimine dikkat çekerek, "Geçmişte şirketlerin karar alma süreçlerinde yöneticilerin sezgilerine ve deneyimlerine güvenilirdi. Bugün ise yapay zeka destekli veri analitiği sayesinde, kararlar daha hızlı ve kesin şekilde alınabiliyor" dedi.

Yapay zekayı doğru zaman ve hızla benimsemek şart

Özhelvacı, dönüşümün sadece teknoloji kullanımıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Bu dönüşümde kritik olan sadece teknolojiyi kullanmak değil; onu doğru zamanda, doğru hızla benimsemek" ifadelerini kullandı. Bu sürece ayak uyduran şirketlerin sadece verimliliklerini değil, aynı zamanda stratejik pozisyonlarını da güçlendirdiklerini vurguladı.

Erken uyum sağlayanların avantajı

Konuşmasında teknolojiyi erken benimseyen şirketlerin avantajlarına dikkat çeken Özhelvacı, "Yapay zeka konusunda hızlı hareket etmek artık bir tercih değil, kritik bir rekabet avantajı haline gelmiştir" diyerek, değişime ayak uyduramayan şirketlerin ise ciddi risklerle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Yapay zeka global güç dengelerinde belirleyici rolde

Global ölçekteki gelişmelere de değinen Özhelvacı, "Geleceğin ekonomik ve siyasi liderleri, bugün teknolojiye yatırım yapanlardır" diyerek, yapay zeka teknolojilerinde söz sahibi olmanın yalnızca şirketler için değil, ülkeler için de stratejik bir gereklilik olduğuna vurgu yaptı.

Etik ilkeler ve insan odaklı yaklaşım vurgusu

Yapay zekanın kullanımında etik ve toplumsal etkilerin önemine değinen Özhelvacı, "Bizi farklılaştıracak olan şey, teknoloji kullanımında etik ilkeleri, sosyal faydayı ve sürdürülebilirliği önceliklendirebilmemizdir" sözleriyle, bu dönüşümün yalnızca teknik değil, aynı zamanda insani boyutlarının da bulunduğunu ifade etti.

EGİAD, "Liderlik Okulu" misyonunu sürdürüyor

EGİAD'ın vizyonuna da değinen Özhelvacı, "Derneğimizi bir liderlik okulu olarak konumlandırıyor, üyelerimizin kişisel ve profesyonel gelişimlerine en üst düzeyde katkı sağlamaya çalışıyoruz" diyerek, bu yaklaşımın İzmir iş dünyasında yetişen birçok başarılı ismin temellerini oluşturduğunu ifade etti.

Seminerin amacı: İlham, bilgi, vizyon

Konuşmasını şu sözlerle sürdüren Özhelvacı, "Bugün burada edineceğiniz bilgilerin, iş hayatınızda atacağınız adımlarda sizlere ışık tutacağına inanıyor ve sizlerden 'EGİAD sayesinde yapay zeka yatırımlarımı hızlandırdım ve rekabette öne geçtim' sözlerini duymayı umut ediyoruz" dedi.

Konuşmasıyla katkı sunan Bahçeşehir Üniversitesi'ne ve Doç. Dr. Yücel Batu Salman'a teşekkürlerini ileten Özhelvacı, geleceğin lider iş insanlarını yetiştirme yolculuğunda değerli bilgi ve tecrübeleriyle katkı sağlayan Doç. Dr. Yücel Batu Salman'a teşekkür plaketi takdim etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi EGİAD'dan Yapay Zeka Semineri - Son Dakika

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