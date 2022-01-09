Üye Girişi
Eğitim-Bir-Sen memura ek zammı yetersiz buldu - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen memura ek zammı yetersiz buldu

09.01.2022 12:04
Eğitim-Bir-Sen memura ek zammı yetersiz buldu

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, memura verilen yüzde 2,5 ek zammı yeterli bulmadıklarını ifade ederek, "Bu oran belki ateşi alır ancak közü söndürmez" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, memura verilen yüzde 2,5 ek zammı yeterli bulmadıklarını ifade ederek, "Bu oran belki ateşi alır ancak közü söndürmez" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Şube Başkanı Mehmet Sezer, basın mensuplarının 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler gününü kutlayarak gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak 2021 yılında pandemi koşulları altında, zor şartlarda da olsa sendikacılık mücadelelerine devam ettiklerini ifade eden Başkan Sezer son aylarda yaşanan ekonomik dalgalanmalara dikkat çekerek; "6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılan zam oranları yaşanan ekonomik dalgalanmayla memuru enflasyona ezdirecek hale geldi. Biz de bu nedenle memurun alım gücü ve refahının arttırılmasını, aile huzurunun korunmasını talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 2,5 ilave zam açıkladı. Taleplerimiz dikkate alındığı için teşekkür ediyoruz ancak zammı yeterli bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Bu oran belki ateşi alır ancak közü söndürmez. Buradan bir kez daha tüm kamu görevlilerine ek protokolle ek zam talebimizi yeniliyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürü ve bir okul müdürünü öğrencilerin ve kameraların önünde azarladığı olayı hatırlatan Başkan Sezer, "Eğitimciye yönelik şiddetin son bulması için yıllardır mücadele veriyoruz ancak bu yaşanan olay çabalarımıza büyük bir darbe vurmuştur. Öğretmeni koruması gereken kişi en başta Milli Eğitim Bakanı'dır. Siz böyle bir olayın faali olursanız yarın eğitimciye yönelik psikolojik ve fiziki şiddetle nasıl mücadele edeceksiniz? Eğitim çalışanlarımız, hiç kimsenin kızgınlıklarını ulu orta ifade edebilecekleri konunun öznesi olamaz. Yıllardır savunduğumuz ve adına Belediye Modeli dediğimiz bir sistem var. Eğer okullarımızdaki temizlik ve güvenlik sorununu çözmek, veliler ile idarecilerin karşı karşıya gelmesini önlemek, okulların gerçekten hayat bulmasını istiyorsanız okullarımıza nüfuslarına göre bütçeden pay verin. Böylece inanıyorum sayın Bakan'ın da tepki gösterdiği bu sorunlar ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

TBMM'ye sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili bazı eksiklikler bulunduğunun da altını çizen Mehmet Sezer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ihtiva etmesi gerekli konular hakkında bir bilgi notu hazırladıklarını ve muhataplarına sunduklarını da ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer konuşmasını; "Bugüne kadar her açıklamamıza sınırsız destek veren basın mensuplarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de basın mensuplarımızın yanında olmaya, onlarla yakından çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

Adana Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa ulusal ve yerel basından çok sayıda basın mensubu katıldı. - ADANA

Eğitim-Bir-Sen memura ek zammı yetersiz buldu
Eğitim-Bir-Sen memura ek zammı yetersiz buldu

YORUMLAR
500

Eğitim Bir Sen, Mehmet Sezer, Adana, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eğitim-Bir-Sen memura ek zammı yetersiz buldu - Son Dakika Ekonomi


Kilolu görünümüyle eleştirilmişti! Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü Kilolu görünümüyle eleştirilmişti! Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü         
13:54
2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar geldi 2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar geldi         
11:54
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı! Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı!         
11:45
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti         
11:41
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?         
22:15
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35

Son Dakika Haberleri
13:54 Kilolu görünümüyle eleştirilmişti! Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü
13:39 Son Dakika! Bakan Akar 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuştu: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız
13:22 Pandeminin etkisi! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kuryelik oldu!
13:15 Fenerbahçe'de yeni isim iddiası: Yeni hoca Engin Fırat, Kenya'dan golcüsüyle geliyor
13:02 Yeni gelişme! Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı
12:47 Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber! 1.5 yıllığına geliyor
12:21 Foyası ortaya çıktı! Dünya 1 numaralı tenisçisinin kariyeri tehlikede!
12:16 Dalgaları seyretmeye gitmişti! O istek sonu oldu! 4 çocuk annesi kadın dalgalara kapıldı
12:03 Kazakistan'da durum kontrol altında ama Rusya sevkiyatı sürdürüyor!
11:57 Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 14:11:28. #1.11#
SON DAKİKA: Eğitim-Bir-Sen memura ek zammı yetersiz buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement