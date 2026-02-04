Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi - Son Dakika
Ekonomi

04.02.2026 12:24
Kredi kartında toplam limiti 400 bin liranın üzerinde olan ve limitini doldurmayan kullanıcıların limitleri kademeli olarak düşürülecek. Bu karara tepkiler yükselirken BDDK'dan yeni adım geldi. Bu kapsamda eğitim ve sağlık harcamaları kredi kartı limit düzenlemesinden etkilenmeyecek.

Toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın üzerindeki kullanıcıların kullanılmayan limitleri 15 Şubat'ta yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ilgili kararı 30 Ocak Cuma gece yarısı açıkladı. Kullanıcılardan gelen eleştirilerin ardından ertesi gün bir açıklama daha yaparak, kart sahiplerinin yüzde 75'inin bu karardan etkilenmeyeceğini duyurdu. Ancak tepkiler dinmedi.

SAĞLIK VE EĞİTİM İSTİSNA TUTULACAK

Bu tepkilerin ardından BDDK, bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından istisna tutulacağı talimat yazısı gönderdi.

BDDK tarafından bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiği belirtildi.

BANKALARA 3 AY SÜRE VERİLDİ

Yazıda, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendi. Ayrıca, uyum sürecinde atılması öngörülen adımları içeren yol haritasının, kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK'ye iletilmesi talep edildi.

Düzenleme ile kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi ve finansal tüketicinin korunmasının sağlanması amaçlanıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Apple User Apple User:
    millet kredilerini ödeyemiyor limitler maaşlar yada aylık kazanç ile orantılı olmalı herkes veresiye yaşamaya başladı çünkü 22 4 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    noldu övüyodun dün akpi etemi değdi ? 2 0
  • FNAF Characters FNAF Characters:
    size adamların limitinden borcu siz mi ödüyorsunuz size ne arkadaş sağ soldan borç almamak için kredi kartını atlatarak hayatını devam ettiriyor insanlar , okulları istisnaymış okul 500 bin lira en ucuz yıl bitmeden diğer yılı da alıyor okul boş işler. faizsiz kredi verceğim bankalardaki borçlarınıza karşılık diyin bak neler oluyor ama faiz haram unutmayın 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Engin Söken Mehmet Engin Söken:
    şu anda devlet esnafların kasalarına gidiyor kaç paralık iş yaptın kaç para kazan hepsine fiş kestinmi diye esnafa baskı yapıyorlar bu kadar küçülmüşüz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
