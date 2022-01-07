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Eğlence merkezlerine gürültü düzenlemesi! - Son Dakika

Eğlence merkezlerine gürültü düzenlemesi!

07.01.2022 17:43
Eğlence merkezlerine gürültü düzenlemesi!

Gürültü yönetmeliğindeki değişiklikle eğlence merkezlerine çeşitli kısıtlamalar getirildi. Buna göre, konut, hastane, bakımevi gibi "çok hassas alan" olarak tanımlanan bölgelerde açık ve yarı açık yeni eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek, var olanların da tüm cepheleri ve tavanı kapalı hale getirilecek. Otel, dini tesis ve okul gibi "hassas alan" bölgelerindeki söz konusu eğlence merkezlerinde 24.00'ten sonra canlı müzik yayını yasak olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, eğlence yerlerinin çevresel gürültü kriterlerine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, "çok hassas" kullanım alanlarındaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin bir yıl içerisinde tüm cepheleri ile tavanının kapalı hale getirilmesi gerekecek. Açık ve yarı açık yeni eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek.

"Hassas" kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde de 24.00-07.00 saatlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaklandı. Canlı müzik yayınına izin verilen saatlerde ise yönetmelikle belirlenen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetler sürdürülebilecek.

"Hassas" kullanımların bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinin, denetimlerde, belirlenen sınır değerleri bir yıl içinde üç defa sağlamadığının tespiti halinde ise tüm cephesi ve tavanı tamamen kapalı hale getirilecek. Kapalı bölümler, açılır-kapanır özellikli olmayacak.

ÇOK HASSAS ALANLARDA AÇIK HAVA FAALİYETLERİNE YASAK

Ayrıca yönetmelikte yapılan bir başka düzenlemeyle "çok hassas" kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetleri gerçekleştirilemeyecek.

"Hassas" ve "az hassas" kullanımların bulunduğu alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetlerinin de 24.00-07.00 saatlerinde yapılması yasaklandı.

ŞİKAYETE GÖRE YASAK SÜRESİ UZATILABİLECEK

Bu alanlarda açık hava faaliyetlerine, çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikayetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile hem alan sınırlaması getirebilecek hem de 24.00-07.00 saatleriyle sınırlı olan yasağın süresi uzatılabilecek.

Yönetmelikte geçen "çok hassas" kullanımlar, konut, hastane, çocuk ve yaşlı bakımevleri, yatılı eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarını, "hassas" kullanımlar, otel, okul ve dini tesisleri, "az hassas" kullanımlar ise idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesislerini kapsıyor.

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Hastane, konut, Müzik, Otel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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