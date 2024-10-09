EIA, Petrol Fiyatlarını Aşağı Yönlü Revize Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

EIA, Petrol Fiyatlarını Aşağı Yönlü Revize Etti

EIA, petrol fiyat tahminlerini düşürerek Brent için bu yıl 80,89 dolar öngördü.

09.10.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Ekim 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı geçen ay bir önceki aya göre 6 dolar düşüşle 74 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebi görünümüne ilişkin endişelerin, küresel petrol stoklarındaki düşüş ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerinin oluşturduğu arz endişelerinden daha ağır basması etkili oldu.

Öte yandan, petrol fiyatları Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle ekim itibarıyla yeniden artarken, gerilimin daha fazla tırmanma ihtimali piyasalarda belirsizlik ve dalgalanma oluşturdu.

Buna rağmen, EIA, eylülde fiyatlarda görülen düşüş ve gelecek yıl petrol talebindeki büyümenin yavaşlayacağı beklentisiyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, Brent petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 80,89 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 82,80 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 76,91 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 78,80 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün varil fiyatını 77,59 dolar, WTI ham petrolü ise 73,13 dolar olarak aşağı yönlü revize etti.

ABD'nin ham petrol üretimi

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 220 bin varil olması bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te ise üretimin 13 milyon 540 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda rakamlar bu yıl için 13 milyon 250 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 670 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 500 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 540 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 103 milyon 60 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 350 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EIA, Petrol Fiyatlarını Aşağı Yönlü Revize Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
18:12 Ebru Yaşar’dan 75.000 kişiye unutulmaz konser Ebru Yaşar'dan 75.000 kişiye unutulmaz konser
18:03 Mauro Icardi’nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı
17:59 Sıla’nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın
16:20 Ünlü köfteci suskunluğunu koruyor Ünlü köfteci suskunluğunu koruyor
16:14 Müge Anlı’da bir ilk daha yaşandı: Kendisini aldatan eşini ’o’ oyuncuya benzetti Müge Anlı'da bir ilk daha yaşandı: Kendisini aldatan eşini 'o' oyuncuya benzetti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:53 Sıla bebeğin mezarındaki ’’Soyadı’’ detayı dikkat çekti Sıla bebeğin mezarındaki ''Soyadı'' detayı dikkat çekti
15:45 Suç makinesi sevgilisi tarafından darbedilen kadın, şikayetçi olmadı Suç makinesi sevgilisi tarafından darbedilen kadın, şikayetçi olmadı
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 12:49:53. #1.12#
SON DAKİKA: EIA, Petrol Fiyatlarını Aşağı Yönlü Revize Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.