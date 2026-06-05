EİB'den 7.7 Milyar Dolarlık İhracat - Son Dakika
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EİB'den 7.7 Milyar Dolarlık İhracat

05.06.2026 11:55
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EİB, ocak-mayıs döneminde 7.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi, mayıs ihracatı 1.557 milyar dolar.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi firmalar, ocak-mayıs döneminde 7 milyar 709 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin mayıs ihracatı 1 milyar 557 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs dönemindeki ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla 7 milyar 709 milyon dolar oldu.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Avrupa Birliği (AB) ve ABD pazarlarında talebin canlılığını sürdürdüğünü belirtti.

En büyük iki ihracat pazarı olan AB ve ABD'den gelen siparişlerde olumlu sinyaller aldıklarını kaydeden Öztürk, "Haziran ayıyla ihracat performansımızın yeniden ivme kazanmasını ve yıllık bazda EİB ihracatının 19 milyar dolar seviyesini aşmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Öztürk, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinin üretim ve ihracat odaklı bir anlayışla mümkün olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çin'de ürün fiyatlarının yükselmesi ve kapasite kullanım oranlarının düşmeye başlaması, Türk ihracatçısı açısından rekabet avantajı oluşturuyor. Özellikle Avrupa ve ABD pazarlarında alternatif tedarikçi arayışlarının arttığı bir dönemde Türkiye'nin üretim gücü ve lojistik avantajı daha fazla öne çıkıyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EİB'den 7.7 Milyar Dolarlık İhracat - Son Dakika

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