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EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "2021 yılı ihracatta altın yıl oldu" - Son Dakika

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "2021 yılı ihracatta altın yıl oldu"

14.01.2022 20:45

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "2021 yılı ihracatta altın yıl oldu" Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2021 yılının ihracatta 'Altın Yıl' olduğunu söyledi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "2021 yılı ihracatta altın yıl oldu"

İZMİR - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2021 yılının ihracatta 'Altın Yıl' olduğunu söyledi. Eskinazi, Türk ekonomisinin tutunduğu tek dalın ihracat olduğunu vurgulayarak, "2022 yılının da 'Altın Yıl' olması için biz ihracatçılar üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hükümetin uygulamaya koyduğu ekonomik modelin başarılı olması hepimizin ortak dileği" diye konuştu.

EİB, 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda birlik başkanları, İzmir basınının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda 2021 yılına 15 milyar dolar ihracat hedefiyle giren EİB'nin 2021 yılında Türkiye'ye 16 milyar 325 milyon dolar döviz kazandırmasının yanı sıra, 2022 yılı hedefleri konuşuldu.

Eskinazi: "İhracatçı firma sayımızın artması için çabalayacağız"

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Türkiye'nin 225 milyar dolar ihracat yaparak, Orta Vadeli Ekonomik Programdaki 2023 hedefini geride bıraktığı 2021 yılında Ege Bölgesi'nin ihracatı yüzde 29'luk artışla 21 milyar 800 milyon dolardan, 28 milyar 158 milyon dolara çıktı. EİB'den ihracat yapan firma sayımız 2020 yılında 6 bin 249 iken, 2021 yılında 6 bin 644'e çıktı. Ege İhracatçı Birlikleri'ne 2021 yılında bin 489 yeni üye kazandık. Türk ekonomisinin tek moral kaynağı ihracat konumunda. İhracatçı firma sayımızın artması için önümüzdeki dönemde de çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Uçak: "Rekorlara yenisini eklemesini hedefliyoruz"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14'lük bir artışla 1 milyar 182 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hayrettin Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü: "2022 yılında birliğimizin, toplam ihracatını artırarak rekorlarına yenisini eklemesini hedefliyoruz. Hedeflerimizi sürdürülebilirlik ilkemize göre belirliyor ve sürdürülebilir bir ihracat için çalışıyoruz. Yaşanan birçok olumsuzluğa, yasaklarla dolu pandemi dönemine rağmen 2020 ve 2021'de hedeflerimize nasıl ulaştıysak, 2022'de de aynı şekilde hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

Celep: "2022 yılında sağlıklı gıda taleplerindeki artışın devam edeceğini düşünüyoruz"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep ise 2021 yılında yüzde 12'lik bir artışla 1 milyar 600 milyon dolar değerinde ihracat yaptıklarını söyledi. Celep, en fazla gelir getiren ürünlerin yüzde 27 ile kuru üzüm, yüzde 22 ile kuru kayısı ve yüzde 17 ile kuru incirin olduğunu belirterek, "Kuru meyve sektörü olarak insanların sağlıklı gıda taleplerindeki artışın 2022 yılında da artarak devam edeceğini düşünüyor ve sektörümüzün önceki yıla göre ihracat gelirinin artmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sertbaş: "2022 yılında hedef 1.6 milyar dolar"

Ege Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2021 yılında 1 milyar 489 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok büyük bir aksilik yaşamazsak başarımızı 2022 yılında da tekrarlayacağımıza inanıyorum. 2022 yılında EHKİB olarak ihracatımızın ise 1,6 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyorum. Hazır giyim sektörümüzün en fazla ihracat yapan sektörlerin arasında 2022 yılında da yerini koruyacağını, sürdürülebilir katma değerli ihracatını daha da ileriye taşıyacağını ve ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Ertan: "Türk demir çelik sektöründeki havanın devam edeceğini öngörüyoruz"

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan da, 2021 yılında ihracatlarını yüzde 65 artırarak 2 milyar 241 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını ifade etti. Ertan, EİB çatısı altında en fazla ihracat rakamına ulaşan birlik olduklarını belirterek, "Yükselen ihracat performansımızı ilerleyen yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz. Türk demir çelik sektöründe yaşanan olumlu havanın önümüzdeki sene de devam edeceğini öngörüyoruz. Türkiye ekonomisinin 2022 yılında tahminen yüzde 3-4 civarında büyüyeceğini ön görüyoruz hem sanayinin hem de özellikle çelik sektörünün de bu büyüme rakamına katkısı olukça büyük olacaktır" ifadelerini kullandı.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: 2021 yılı ihracatta altın yıl oldu
EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: 2021 yılı ihracatta altın yıl oldu
EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: 2021 yılı ihracatta altın yıl oldu

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Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, İhracat, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: '2021 yılı ihracatta altın yıl oldu' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "2021 yılı ihracatta altın yıl oldu" - Son Dakika
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