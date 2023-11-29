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Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi son gün yarın - Son Dakika

Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi son gün yarın

Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için bir defaya mahsus getirilen ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için yarın son gün. Zamanında ödeme yapmayan araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.

29.11.2023 - 15:09,
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Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden yapılan duyuruda, ek MTV'nin ikinci taksiti için ödeme süresinin yarın sona ereceği hatırlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek MTV düzenlemesi yapılmıştı. Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi 6 Eylül'de biterken, bu dönemde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı. Düzenleme kapsamında ikinci taksitinin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek. Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILIYOR?

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

ÖDENMEZSE NE OLUR?

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

EMLAK VERGİSİ İÇİN DE SON GÜN YARIN

2023 yılı Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi de yarın sona erecek. Öte yandan elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının GİB bilgi işlem sistemine yüklenme süresi 5 Aralık Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

Kaynak: AA

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