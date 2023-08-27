Ek MTV ve yapılandırma için son ödeme tarihi 31 Ağustos - Son Dakika

Ek MTV ve yapılandırma için son ödeme tarihi 31 Ağustos

Ek MTV ve yapılandırma için son ödeme tarihi 31 Ağustos
Son Güncelleme: 27.08.2023 08:59

Motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksitinin ve yapılandırmadan faydalanamayan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamının faizinin 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin neden olduğu zararların giderilmesi için kaynak sağlanması amacıyla bir defaya mahsus getirilen ek MTV'nin ilk taksiti için son 5 gün. Aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos olarak belirlenmişti.

SADECE BU YIL İÇİN ALINACAK

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos. Vergi , araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri miktar kadar olacak ve sadece bu yıla mahsus uygulanacak. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar yapılabilecek.

DEPREMZEDELER MUAF TUTULACAK

Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak. Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak, muayene de yaptıramayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen araç sahipleri ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf.

BORÇ YAPILANDIRMASI İÇİN DE SON GÜNLER...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos. Peşin veya ilk taksit ödeme süresini geçirenler veya eksik yatıranlar kapsamda olacak. Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte bu ayın sonuna kadar ödeyebilecek. Bu kişililer katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanamayacak.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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SON DAKİKA: Ek MTV ve yapılandırma için son ödeme tarihi 31 Ağustos - Son Dakika
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