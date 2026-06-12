Eken’den Birlik Mesajı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısında konuşan STSO Başkan Adayı Mustafa Eken, seçim sürecinin kırgınlık ve ayrışmaya değil birlik ve beraberliğe vesile olması gerektiğini söyledi. Adaylığının şahsi bir hedef değil, Sivas'a hizmet etme amacı taşıdığını ifade eden Eken, üyelere özgür iradeleriyle oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda şehrin ekonomik meseleleri ele alındı. Toplantının açılışında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, yönetim kurulunun son bir aylık dönemde yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.

Seçim sürecine ilişkin birlik mesajı

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Eken, 9 Haziran'da düzenlediği basın toplantısıyla STSO Başkanlığına adaylığını açıkladığını hatırlatarak, kendisini tebrik eden Meclis Başkanı Osman Yıldırım ile meclis üyelerine teşekkür etti.

Adaylığının şahsı için değil, Sivas'a hizmet etmek amacıyla ortaya konulduğunu belirten Eken, seçim sürecinin kardeşlik ve dostluk ortamında geçmesini temenni ederek, "9 Haziran'da bir basın toplantısıyla STSO Başkan adaylığımı duyurdum. Meclis Başkanımız Osman Yıldırım ve meclisteki pek çok arkadaşımız da tebrik etti. Adaylığım şahsım için değil, Sivas için. Memleketimize hizmet etmek için. Bir seçim süreci başlıyor. Bu seçim çalışmasında benim tek ricam daha kardeşçe bir ortam olmasıdır. Zaten kardeşiz, dostuz. Böyle bir havada seçim olmasını istiyorum ve temenni ediyorum. Kırmadan dökmeden, bir oy alacağız diye karalamadan, iftira atmadan, yalan konuşmadan seçim çalışması yürütelim. Arkadaşlarımızın böyle bir şey yapmayacağını zaten biliyorum." dedi.

"Hiç kimse buranın tapusunu almayacak"

Mecliste yeni isimlerin de bulunduğunu belirten Eken, seçim dönemlerinde yaşanan heyecanın zaman zaman yanlış anlaşılabilecek söylemlere neden olabileceğini ifade ederek, özellikle tecrübeli isimlerin sürece yapıcı şekilde müdahil olmalarını istedi. Eken, "Özellikle bizlerin, yani büyüklerin ve tecrübelilerin müdahil olmasını rica ediyorum. Hiç kimse buranın tapusunu almayacak. Dostuz, kardeşiz, hep beraber bir yoldayız. Birbirimizi kırmadan dökmeden çalışalım." ifadelerini kullanarak, seçim sürecinde herkesin daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Kendi adına da bir söz verdiğini belirten Eken, seçim çalışmaları boyunca hiçbir aday ya da üyeyle ilgili kötü, yanlış veya yalan bir söylemde bulunmayacağını vurguladı. Eken, "Ben kendi adıma söz veriyorum. Herhangi bir adayımızla ilgili, herhangi bir üyemizle ilgili kötü bir şey konuştuğumu, yanlış bir şey konuştuğumu duyarsanız telefonum 24 saat açık. Beni arayabilirsiniz." diye konuştu.

"Meclis bizim evimizdir, ailemizdir"

Basının huzurunda açıkladığı düşüncelerini meclis üyeleriyle de paylaşmak istediğini belirten Eken, STSO Meclisi'nin kendileri için bir aile ortamı olduğunu söyledi. Yıllardır meclis üyesi olduğunu ve oda başkanlığı görevinde de bulunduğunu hatırlatan Eken, "9 Haziran'da basının huzurunda açıkladım. Bugün de meclis üyelerimize duyuruyorum. Meclis bizim evimizdir, ailemizdir. Ben bu meclisin yıllardır üyesiyim. Sivas TSO Başkanlığını da yaptım. Burada beraber olduğumuz yol arkadaşlarımızla, bu dönem olan ya da olmayan, eskiden birlikte görev yaptığımız tüm arkadaşlarımıza hakkımı helal ediyorum. Onlardan da helallik diliyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Meclis üyeleriyle yalnızca iş hayatında değil, sosyal hayatın birçok alanında da bir arada olduklarını dile getiren Eken, seçimlerin ayrışmaya değil birlik ve beraberliğe vesile olması gerektiğini vurgulayarak "Çoğunuzla ticaret yapıyorum, alışveriş yapıyorum, arkadaşlık yapıyorum. Cenazelerimizde beraberiz, düğünlerimizde beraberiz. Ayrışmaya fırsat vermeyeceğim. Böyle bir şey bekleyen varsa da boşuna beklemesin. Ayrışma olmayacak, kavga olmayacak." ifadelerini kullandı.

Aday tanıtım programına davet etti

Eken, 20 Haziran'da Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği aday tanıtım programına tüm meclis üyelerini davet ederek, kendisiyle yol yürüyecek ya da yürümeyecek tüm adaylara başarılar diledi.

Seçim sürecinde projelerin ve hedeflerin konuşulması gerektiğini ifade eden Eken, kişisel tartışmalardan uzak durulmasının önemine dikkat çekerek "Yalan yok, iftira yok, bel altı siyaset yok. Bunu yapan kişiler, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına yakışmaz. Bunu yapan kişi ben dahil olsam bu meclise gelmesin. Üyelerimiz de buna fırsat vermesin. Yaptıklarınızı anlatın, yapacaklarınızı anlatın, hayallerinizi ve projelerinizi anlatın. Ama yalan, dolan ve hikaye olmasın. Ben ve benim arkadaşlarım yaparsa da olmasın, siz yaparsanız da olmasın. Kimseye de yakışmaz bu durum." dedi.

Üyelere çağrıda bulundu

Yapılacak seçimin il, üyeler, aileler ve adaylar adına hayırlı olmasını dileyen Eken, "Tüm üyelerimize sesleniyorum. Lütfen çalışan, inandığınız, güvendiğiniz ve şehrine hizmet edecek arkadaşlarınıza oy verin. Eğer benim çalışmayacağıma inanıyorsanız bana ve arkadaşlarıma oy vermeyin. Hatırla oy olmaz, ricayla oy olmaz, baskıyla oy olmaz. Oyları üyelerimizin özgür iradesine bırakacağız. Üyemiz gelecek, sandıkta oyunu kullanacak. Kime verirse versin, üyemiz doğrusunu bilir. Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızın üyesi akıllıdır, hepimizden de bilinçlidir. Üyelerimizi zor durumda da bırakmayalım. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Nefes kredisi değerlendirmesinde bulundu

Konuşmasının sonunda TOBB Nefes Kredisi konusuna da değinen Eken, uygulamayla ilgili bilgi kirliliği yaşandığını belirterek, "TOBB Nefes Kredisi gündemimizde vardı. Bu konuda bir bilgi kirliliği var. TOBB tarafından bu sene Nefes Kredisi için 100 milyar lira ayrıldı. Ancak bu 100 milyar liranın içerisinde Sivas'a ayrılan kısmın ne kadar olduğu belli değil. Banka şubelerimizle bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Çünkü üyelerimizden bize bu konuda çokça talep geliyor. Zor durumda olan üyelerimiz var." dedi.

Konuyu yakından takip ettiklerini belirten Eken, kredi kullanım şartları ve Sivas'a ayrılacak payın önümüzdeki süreçte netleşmesini beklediklerini ifade ederek "Üyelerimiz ne miktarda krediden faydalanabilecek, Sivas'a ne kadarlık bir dilim ayrıldı, önümüzdeki süreçte bunun netleşeceğini düşünüyorum. Ancak bu krediden sadece Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri değil, Sivas Ticaret Borsası üyeleri de faydalanacak. O nedenle bu konuyu iyi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Üyelerimizden yoğun talep var. Mevcut Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin de bu konuyla ilgili üyelerimizi bilgilendirmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. Odamız bu noktada nasıl bir rol üstlenecek, üyelerimize ne tür kolaylıklar sağlayacak bu konuları açık açık üyelerimizle paylaşması gerek" ifadelerini kullandı. - SİVAS