eKickScooter Satışları 13 Milyonu Aştı

Ekonomi

Segway-Ninebot, akıllı eKickScooter ürününün 13 milyonun üzerinde satışa ulaştığını duyurdu.

Segway-Ninebot, akıllı eKickScooter ürününün 13 milyonun üzerinde satışa ulaştığını duyurdu. Şirketin 2023 mali raporuna göre, eKickScooter 3,78 milyar yuan (537 milyon dolar) gelir getirdi. Şirket, dünya çapında 240'tan fazla paylaşımlı mikromobilite operatörü arasında en çok tercih edilen markalar arasında yer aldığını duyurdu.

Ar-Ge çalışmaları ve çevre dostu kısa mesafe seyahat teknolojileri alanındaki çalışmalarını sürdüren şirket, kullanıcılara çevreye duyarlı seyahat deneyimleri sunuyor. Haziran 2024 itibariyle, şirketin Ar-Ge bölümünde 1.400'ün üzerinde uzman yer alıyor ve işgücünün yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Segway-Ninebot Yönetim Kurulu Başkanı Luke Gao, "Bir yüksek teknoloji şirketi olan Segway-Ninebot, kurulduğu 2012 yılından bu yana kendini teknolojik yeniliklere ve yeni teknoloji uygulamalarını benimsemeye adamıştır" dedi.

Segway-Ninebot Mikromobilite Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Zhilei Ding, "eKickScooter'larımız çeşitli ürünlere sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş 800'den fazla patentli teknolojiye sahiptir ve kullanıcılara denge, güvenlik, kolaylık ve konforun simgesi olan bir sürüş deneyimi sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Segway-Ninebot Micromobilite Bölüm Başkanı Vincent Chen şunları söyledi: "Akıllı eKickScooter sektöründeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak kullanıcı değerine öncelik verme ve yenilikçi kısa mesafe seyahatlerde küresel teknolojik değişimlere öncülük etme konusunda kararlıyız. Misyonumuz, kişisel ulaşımın elektrifikasyonunu teşvik edip düşük karbon seviyeli yolculukları savunurken kullanıcıları gelişmiş yaşam tarzı teknolojisiyle güçlendirmektir."

Öte yandan şirket, Avrupa Birliği tarafından geçen yılın sonunda açıklanan "2023 Endüstriyel Ar-Ge Yatırım Skor Tablosu"nda yer aldı. - İSTANBUL