Ekilmeyen tarım arazileri ata tohumuyla yeşerdi - Son Dakika
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Ekilmeyen tarım arazileri ata tohumuyla yeşerdi

09.06.2022 12:02
Ekilmeyen tarım arazileri ata tohumuyla yeşerdi

Antalya'nın İbradı ilçesinde 30 yıldır ekilmeyen tarım arazileri ata tohumuyla yeniden yeşerdi.

Antalya'nın İbradı ilçesinde 30 yıldır ekilmeyen tarım arazileri ata tohumuyla yeniden yeşerdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla başlatılan ata tohumu desteği ile Ürünlü Mahallesi'nde yaklaşık 50 dönüm araziye ekilen buğday tohumları başak verdi. Üreticiler bir ay sonra hasadı yapılacak olan tohumların veriminden son derece memnun. Ürünlü Mahallesi Muhtarı Nutfullah Murat Yamansoy, Ürünlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine verilen tohumların muhtarlık işbirliği ile ekimini yaptıklarını ve çok güzel ürün aldıklarını söyledi.

"Elde edilecek tohum ile üretimi arttıracağız"

Ürünlü Mahallesi'nde yüzlerce dönüm arazinin 30 yıldır ekilmediğini söyleyen Yamansoy, "Antalya Büyükşehir Belediyesi hasat sonrası elde edilen tohumların dörtte birini çiftçilerden geri alacak. Bu tohumlar ekim zamanı geldiğinde yeniden üreticilere dağıtılacak. Bu sayede hem belediye üretime destek vermiş olacak hem de hibe desteğinden yararlanan çiftçiler diğer çiftçilere ve üretime katkı sağlamış olacak" dedi.

Bir ay sonra buğdayları hasat edeceklerini söyleyen Yamansoy, "Şu anda ata tohumlarımız boy ve başak verdi. Verim oldukça güzel. Bu destekler sayesinde önümüzdeki yıllarda bu atıl arazilerimize ata tohumlarımızı ekmeye devam edeceğiz. Boş arazi bırakmayacağız. Kooperatif olarak ekilen arazilerden elde edeceğimiz tohumu Ürünlü halkına dağıtıp yeniden ekim yapacağız. Boş arazi bırakmayacağız ve üretimi arttıracağız" diye konuştu. - ANTALYA

Ekilmeyen tarım arazileri ata tohumuyla yeşerdi
Ekilmeyen tarım arazileri ata tohumuyla yeşerdi
Ekilmeyen tarım arazileri ata tohumuyla yeşerdi
Ekilmeyen tarım arazileri ata tohumuyla yeşerdi
Ekilmeyen tarım arazileri ata tohumuyla yeşerdi

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Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekilmeyen tarım arazileri ata tohumuyla yeşerdi - Son Dakika

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