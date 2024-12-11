Ekim Ayında Ciro ve Ticaret Satış Hacmi Artış Gösterdi

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun ekim ayında yıllık yüzde 41,2, aylık yüzde 1,3 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 63,7 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 42,3 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 51,7 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro, bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,1 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,6 arttı.

YILLIK TİCARET SATIŞ HACMİ ARTTI

Ekim 2024 döneminde ticaret satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Yıllık motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 15 arttı. Ticaret satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. Aylık motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 azaldı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 arttı.