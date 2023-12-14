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Ekim Ayında İnek Sütü Üretimi Yüzde 8,2 Arttı - Son Dakika
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Ekim Ayında İnek Sütü Üretimi Yüzde 8,2 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış gösterdi. Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 11,0 artarken, ayran üretimi yüzde 8,2, yoğurt üretimi yüzde 5,8 ve içme sütü üretimi yüzde 12,7 arttı. Tereyağı üretimi ise yüzde 6,3 azaldı.

Ekim Ayında İnek Sütü Üretimi Yüzde 8,2 Arttı
14.12.2023 - 10:22,
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Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 819 bin 386 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ekimde yıllık bazda yüzde 8,2 artarak 819 bin 386 tona ulaştı.

Toplanan inek sütü miktarı, ocak-ekim döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artışla 8 milyon 534 bin 655 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artarak 136 bin 232 tona yükseldi.

Ocak-ekim döneminde ise içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 0,5 düşüşle 1 milyon 233 bin 565 tona geriledi.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi, yüzde 5,8 artarak 102 bin 633 tona ulaştı. Ocak-ekim döneminde de yoğurt üretimi yıllık bazda yüzde 3,7 yükselerek 1 milyon 22 bin 260 tona çıktı.

İnek peyniri üretimi, ekimde yıllık yüzde 11 artarak 66 bin 244 tona, ocak-ekim döneminde de yüzde 9,4 artışla 641 bin 489 tona yükseldi.

Ekimde ayran üretimi yıllık bazda yüzde 8,2 artarak 73 bin 373 ton olurken tereyağı üretimi yüzde 6,3 azalışla 6 bin 96 tona geriledi.

Ocak-ekim döneminde ise ayran üretimi yüzde 7,2 artarak 689 bin 66 tona çıkarken tereyağı üretimi yüzde 11 azalışla 73 bin 238 tona düştü.

Eylülde 786 bin 165 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ekimde yüzde 4,2 artarak 819 bin 386 tona çıktı.

Aynı dönemde 123 bin 742 ton olan içme sütü üretimi ise yüzde 10,1 artışla 136 bin 232 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim Ayında İnek Sütü Üretimi Yüzde 8,2 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekim Ayında İnek Sütü Üretimi Yüzde 8,2 Arttı - Son Dakika
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