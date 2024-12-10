Ekim ayında işsizlik oranı %8,8'e yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim ayında işsizlik oranı %8,8'e yükseldi

Ekim ayında işsizlik oranı %8,8\'e yükseldi

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre %0,1 puan artarak %8,8 seviyesine ulaştı. Genç nüfusta işsizlik oranı ise %16,6 olarak kaydedildi.

10.12.2024 10:28  Güncelleme: 10:29
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre yüzde 0,1 puan artışla yüzde 8,8 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,4, kadınlarda yüzde 32,8 kaydedildi. İş gücü, bir önceki aya göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 54,7 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALDI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda yüzde 23,9 oldu. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 42,5 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bir önceki aya göre 1,9 puan artarak yüzde 27,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19 olarak kaydedildi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim ayında işsizlik oranı %8,8'e yükseldi - Son Dakika

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