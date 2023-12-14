 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ekim Ayında Tavuk Yumurtası Üretimi Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Ekim Ayında Tavuk Yumurtası Üretimi Arttı

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tavuk eti üretimi yüzde 1,4 arttı, hindi eti üretimi yüzde 3,5 arttı.

Ekim Ayında Tavuk Yumurtası Üretimi Arttı
14.12.2023 - 10:14,
Abone Ol

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,7 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 1,4 arttı, hindi eti üretimi yüzde 3,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre tavuk eti üretimi 204 bin 65 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,83 milyar adet olarak gerçekleşti. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,7 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 1,4 arttı, hindi eti üretimi yüzde 3,5 arttı. Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 4,4 azaldı, hindi eti üretimi yüzde 13 azaldı.

Bir önceki ay 191 bin 454 ton olan tavuk eti üretimi Ekim ayında yüzde 6,6 oranında artarak 204 bin 65 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 756 milyon 278 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ekim ayında yüzde 4,4 oranında artarak 1 milyar 833 milyon 559 bin adet oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu, Üretim, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim Ayında Tavuk Yumurtası Üretimi Arttı - Son Dakika


10:48
MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:38
Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35
Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18
Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11
Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04
2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58
Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı

Son Dakika
10:48 MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:38 Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35 Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26 Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18 Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11 Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58 Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı
09:56 İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti
09:44 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 11:17:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ekim Ayında Tavuk Yumurtası Üretimi Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement