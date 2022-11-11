Elon Musk 44 milyar dolara satın aldığı Twitter için şaşırtan açıklama: Nakit açığının durdurulmaması durumunda iflas bir ihtimal - Son Dakika
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Elon Musk 44 milyar dolara satın aldığı Twitter için şaşırtan açıklama: Nakit açığının durdurulmaması durumunda iflas bir ihtimal

11.11.2022 10:29
Elon Musk 44 milyar dolara satın aldığı Twitter için şaşırtan açıklama: Nakit açığının durdurulmaması durumunda iflas bir ihtimal

Ekim ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, ilk iş olarak birçok kişiyi işten çıkarmıştı. Şirketin her gün 4 milyon dolar kaybettiğini açıklayan Musk son olarak, herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Musk, nakit açığının durdurulmaması durumunda iflasın bir ihtimal olduğunu söyledi.

Twittir'ı satın alma sürecini Ekim ayında tamamlayan Elon Musk, platformda radikal kararlar alarak birçok kişiyi işten çıkırmıştı. Musk, son olarak Twitter'ın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"TWİTTER İFALAS EDEBİLİR"

Musk nakit açığının durdurulmaması durumunda iflasın bir ihtimal olduğunu söyledi. Wall Street bankalarının Musk'a verdikleri 13 milyar dolarlık krediye alıcı bulamadıkları için bilançoları ağırlaşıyor. Musk'ın bu durum karşısında ne yapacağı ise henüz netleşmiş değil.

GÜNLÜK 4 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Öte yandan Elon Musk Twitter'da şu an için umduğunu bulamadı. Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandığını söyleyen Musk, günlük 4 milyar dolar kayıplarının olduğunu belirtti. Musk, işten çıkarmalar için, "Günde 4 milyon dolar kaybederken başka bir çarem yoktu" dedi. İşten çıkarmalarla ilgili çalışanlara atılan bilgilendirme mailinde, "Şirketin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için zorlu bir süreçten geçeceğiz" ifadelerine yer verildi.

AKTİVİST GRUPLARI SUÇLADI

Bunun yanında New York'ta katıldığı yatırımcılar etkinliğinde konuşan Musk şirketin bu kayıplarını, aktivist grupların reklam verenlere baskı yapması olarak açıkladı. Ancak reklam analizi platformu MediaRadar'a göre, Twitter'ın geliri, devir işleminden önce düşüşe geçmişti. Twitter'ın işleyişinde değişiklik yapmadıklarını kaydeden Musk, reklam verenlerin harcama yapmayı kesmesinin doğru olmadığını, aktivistlerin Amerika'da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalıştığını iddia etti.

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Son Dakika Ekonomi Elon Musk 44 milyar dolara satın aldığı Twitter için şaşırtan açıklama: Nakit açığının durdurulmaması durumunda iflas bir ihtimal - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk 44 milyar dolara satın aldığı Twitter için şaşırtan açıklama: Nakit açığının durdurulmaması durumunda iflas bir ihtimal - Son Dakika
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