Ekim'de Tavuk Yumurtası Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim'de Tavuk Yumurtası Üretimi Artış Gösterdi

Ekim ayında tavuk yumurtası üretimi, geçtiğimiz aya göre %2,9 artış ile 1,88 milyar adedi aştı.

13.12.2024 10:26
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Bir önceki ay 1 milyar 828 milyon 30 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ekim ayında yüzde 2,9 oranında artarak 1 milyar 881 milyon 358 bin adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 227 bin 675 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,88 milyar adet olarak gerçekleşti.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,5 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,6 arttı, hindi eti üretimi yüzde 0,2 arttı. Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,8 arttı, hindi eti üretimi yüzde 15,4 arttı.

Bir önceki ay 214 bin 116 ton olan tavuk eti üretimi Ekim ayında yüzde 6,3 oranında artarak 227 bin 675 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 828 milyon 30 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ekim ayında yüzde 2,9 oranında artarak 1 milyar 881 milyon 358 bin adet oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ekim'de Tavuk Yumurtası Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika

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