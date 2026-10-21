Ekim vadeli BIST 30 kontratı VİOP'ta güne yüzde 0,32 ekside 14.746 puandan başladı - Son Dakika
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Ekim vadeli BIST 30 kontratı VİOP'ta güne yüzde 0,32 ekside 14.746 puandan başladı

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VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,32 düşüşle 14.746,00 puandan başladı. Kontrat dün normal seansı yüzde 2,65 artışla 14.794,00 puandan tamamlarken akşam seansında yüzde 0,11 değer kaybederek 14.777,00 puana geriledi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,32 azalışla 14.746,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,65 artışla 14.794,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,11 değer kaybederek 14.777,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,32 altında 14.746,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, güçlü şirket bilançolarına karşın yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.600 ve 14.500 puanın destek, 14.800 ve 14.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ekim vadeli BIST 30 kontratı VİOP'ta güne yüzde 0,32 ekside 14.746 puandan başladı - Son Dakika
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