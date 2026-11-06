Ekimde %54 artan Türk somonu ihracatı 95 milyon 71 bin dolarla balıkta zirveye çıktı - Son Dakika
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Ekimde %54 artan Türk somonu ihracatı 95 milyon 71 bin dolarla balıkta zirveye çıktı

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Ege İhracatçı Birliklerine göre Türk somonu ihracatı ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 61 milyon 880 bin dolardan 95 milyon 71 bin dolara yükseldi. Somon, levrek ve çipurayı geride bırakarak balık türleri arasında ekim ayının ihracat lideri oldu.

Türkiye'nin ekim ayı somon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 61 milyon 880 bin dolardan 95 milyon 71 bin dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri sektörünün ekim ayında gerçekleştirdiği 275 milyon 650 bin dolarlık ihracatın yüzde 35'ini somon karşıladı.

Buna göre somon ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 61 milyon 880 bin dolardan 95 milyon 71 bin dolara çıktı.

Levrek ve çipurayı geride bırakan Türk somonu, balık türleri arasında ekim ayının ihracat lideri oldu. Türk somonunun en büyük ihraç pazarları Rusya, Belarus ve Vietnam oldu.

Su ürünleri ihracatı 10 ayda 2 milyar doları geçti

Türk su ürünleri sektörü, bu yılın ocak-ekim döneminde ihracatını yüzde 20 artırarak 1 milyar 789 milyon dolardan 2 milyar 140 milyon dolara çıkardı. Sektörün yılın son iki ayında ortaya koyacağı performansla 2,5 milyar doları aşması bekleniyor.

Tür bazında değerlendirildiğinde levrek, 2026'nın 10 ayında ihracatını yüzde 21 artırarak 549 milyon dolardan 666 milyon dolara çıkardı ve liderliğini korudu. Türk somonu 526 milyon dolarlık ihracatla ikinci sıraya yükselirken çipura 509 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Sektörün ihracatına alabalık 113 milyon dolar, orkinos 78 milyon dolar, kaya levreği ise 26,7 milyon dolar katkı sağladı.

"650 milyon dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, Türk somonu ihracatının 10 aylık dönemde yüzde 22 artışla 430,7 milyon dolardan 526,2 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.

Türk somonunun dondurulmuş ürün olarak ihracatta yoğun talep gördüğünü aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Ocak-ekim döneminde dondurulmuş Türk somonu ihracatımız 353,3 milyon dolara ulaştı. Taze soğutulmuş Türk somonu ihracatımız 154,3 milyon dolar oldu. Dondurulmuş fileto ihracatımız 16,8 milyon dolar, taze soğutulmuş fileto ihracatımız ise 1,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2026 yılı sonu için ortaya koyduğumuz 650 milyon dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz."

Kaynak: AA
EkonomiİhracatFinansEgeSon Dakika

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