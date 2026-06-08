EKK Toplandı: Yapısal Reformlar Ele Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EKK Toplandı: Yapısal Reformlar Ele Alındı

08.06.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında EKK, orta vadeli programı değerlendirdi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ve Osman Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem katıldı.

Orta Vadeli Program kapsamındaki yapısal reform eylemlerinin değerlendirileceği toplantıda, uluslararası iş gücünün istihdamına ve "Tek Durak Ofis" uygulamasına yönelik çalışmalar ele alınacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Orta vadeli program, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EKK Toplandı: Yapısal Reformlar Ele Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Açıkladığına bin pişman olacak Hakan Safi’ye Hakan Çalhanoğlu şoku Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao milli takımının otobüsü olay oldu Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao milli takımının otobüsü olay oldu
Aykut Kocaman’dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim
Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Bakan Bayraktar Türkiye’nin enerjideki yeni yol haritasını açıkladı: Sıfır atık ve enerji verimliliği Bakan Bayraktar Türkiye’nin enerjideki yeni yol haritasını açıkladı: Sıfır atık ve enerji verimliliği

11:49
İran’da art arda patlama sesleri Şiraz Havalimanı da hedef alındı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı
11:49
Polis babanın acı sonu Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
11:21
Diyarbakır’da Koç Holding’in şirketine silahlı saldırı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı
11:05
“Çiçek aldım“ kurşun yağdırdı Hamile eşe kan donduran tuzak
"Çiçek aldım" kurşun yağdırdı! Hamile eşe kan donduran tuzak
10:55
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
10:38
Aziz Yıldırım’dan dev kıyım 4 isme “Güle güle“ dedi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 12:15:05. #7.12#
SON DAKİKA: EKK Toplandı: Yapısal Reformlar Ele Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.