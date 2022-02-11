Üye Girişi
Ekmeğe yapılan zam fırıncıları tatmin etmedi, 3,5 liradan satmak istiyorlar - Son Dakika

Ekmeğe yapılan zam fırıncıları tatmin etmedi, 3,5 liradan satmak istiyorlar

11.02.2022 18:15

İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda yeni ücretlendirmeye göre 210 gram ekmek 3 liradan satılmaya başladı. Fırıncılar yapılan zammı yetersiz bulurken, ekmeğin 3,5 liradan satılmasını talep ediyor

İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan oylama ile kabul edildi. Zam kararının ardından İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye satılacak. Fırıncılar giderlerin artmasından dolayı yapılan zammı yetersiz bulduklarını söylediler. Öte yandan fırıncılar ekmeğin 3,5 liradan satılmasını istiyor.

"EKMEĞİN 3,5 LİRADAN SATILMASINI İSTİYORUZ"

210 gram ekmeğin 3 lira olduğunu söyleyen fırıncı Yaşar Sandal, "Ekmek 3 lira oldu ama bu gelen zam bizi kurtarmıyor. Ekmeğin 3,5 liradan satılmasını istiyoruz" dedi.

Ekmeğe yapılan zam fırıncıları kesmedi, 3,5 liradan satmak istiyorlar

"AYAKTA KALABİLMEK İÇİN KENDİMİZDEN KISIYORUZ"

Bir diğer fırıncı Yaşar Karaca ise giderlerinin arttığını belirterek, "Sadece un fiyatları artmadı. Poşet, maya, personel giderleri, enerji maliyetleri çok fazla arttı. Ekmeğe zam geliyor ama maliyetimiz daha fazla yükseliyor. Bu dönemde ayakta kalabilmek için kendimizden kısıyoruz. Ailecek çalışıyoruz ve kar marjı düşük bir şekilde üretime devam ediyoruz. Vatandaşlar tepki gösteriyor ama maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zam yapılıyor. Ekmeğe gelen son zamları da yetersiz buluyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

İstanbul Fırıncılar Odası, Ekmek, İto, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ekmeğe yapılan zam fırıncıları tatmin etmedi, 3,5 liradan satmak istiyorlar - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
18:13 Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 18:20:19. #1.13#
SON DAKİKA: Ekmeğe yapılan zam fırıncıları tatmin etmedi, 3,5 liradan satmak istiyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement