EKO İKLİM Zirvesi başlıyor - Son Dakika
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EKO İKLİM Zirvesi başlıyor

28.03.2022 12:45
EKO İKLİM Zirvesi başlıyor

"İklim değişikliği" ile "yeşil dönüşüm" konularının ele alınacağı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi (EKO İKLİM) birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

"İklim değişikliği" ile "yeşil dönüşüm" konularının ele alınacağı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi (EKO İKLİM) birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan yazılı açıklamaya göre, zirve 30-31 Mart'ta ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

Zirve, eski devlet başkanlarından büyükelçilere, kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden iş dünyasına, organize sanayi bölgelerinden KOBİ'lere, uluslararası kuruluşlardan bankalara, sivil toplum kuruluşlarından yazar ve sanatçılara kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getirecek.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmasını yapacağı zirvede, 10 ayrı alanda 321 konuşmacı yer alacak.

Büyükşehirlerde yeşil dönüşümün de işleneceği zirvede, " Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu" Togg da sahne alacak. Zirvede Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da bir konuşma gerçekleştirecek.

Zirve, 10 bin metrekare alanda dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına da ev sahipliği yapacak. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunda kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları fuarda sergilenecek.

Çevreci ulaşım aracı olan bisiklet kullanımına ilişkin etkinliklerin yer alacağı fuarda oluşturulacak bir parkurda katılımcılara elektrikli bisiklet kullanımı imkanı verilerek bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlanacak.

Zirvede, Anadolu Ajansı ve Medya-İş Sendikası iş birliğiyle iklim değişikliğinin etkilerini gösteren fotoğraflardan oluşan sergi de yer alacak.

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İklim Değişikliği, geri dönüşüm, Türkiye, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EKO İKLİM Zirvesi başlıyor - Son Dakika


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