EKO İKLİM Zirvesi'nde, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon vergisi tartışıldı - Son Dakika
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EKO İKLİM Zirvesi'nde, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon vergisi tartışıldı

31.03.2022 16:06
EKO İKLİM Zirvesi'nde, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon vergisi tartışıldı

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı kapsamında "İklim ve Enerji Dönüşümünün Uluslararası Finansmanı-Başkent Üniversitesi" oturumunun ikinci bölümü tamamlandı.

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı kapsamında "İklim ve Enerji Dönüşümünün Uluslararası Finansmanı-Başkent Üniversitesi" oturumunun ikinci bölümü tamamlandı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen fuar, ATO Congresium'da ikinci gününde devam ediyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın birçok ülke için bir büyüme modeli olduğunu söyledi.

Mutabakat kapsamında sınırda karbon vergisi uygulaması hayata geçtiğinde Türkiye'nin üretim ve ticaret alışkanlıklarının değişeceğini dile getiren Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Bu süreçte karbon ve su ayak izinin tespit edilmesi konusu önem kazanacak. Su tüketimi ve daha fazla karbon üretimi azalacak. Neden olmadığımız emisyondan kaynaklanan dezavantajlar avantaja dönüşecek. Bunun yanında bu süreçte, Türkiye ile AB arasında yüksek düzeyli iklim değişikliği diyalog mekanizması oluşturuldu. Özel sektörümüzü bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bunların yapılması mevzuat ve zaman gerektiriyor. Bu dönüşüm için de finansman gerekiyor. AB'nin 1,1 trilyon avroluk genel bütçesi var, 750 milyar avroluk 'Gelecek Kuşak Avrupa' adı altında bir fon bulunduruyor. Türkiye'nin AB'ye aday ülke olarak Birliğin benzer finansman sistemlerinden faydalanmasını istiyoruz."

- "Japon şirketleri Türkiye'de yatırımlarını devam ettirecek"

Japonya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Başkanı Watanabe Nobuhiko da Türkiye gibi Japonya'nın da sınırda karbon vergisi gibi değişimlerden etkileneceğini ve bu değişimlere göre pozisyon aldığını ifade etti.

Bu kapsamda Japon şirketlerinin Türkiye'de yatırımlarını devam ettireceğini söyleyen Nobuhiko, "Avrupa'daki bu değişim Japon şirketleri için sınırlayıcı değil, bir avantaj olabilir. Bunun yanında Asya ülkeleri arasında Asya Enerji Dönüşümü inisiyatifi kuruldu. Japonya, Türkiye'nin istemesi halinde bu inisiyatife katılmasını destekleyecek. Ayrıca, Japon Uluslararası Kalkınma Bankasının Türkiye'de sağladığı finansman 1 milyar dolara yaklaştı." diye konuştu.

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Avrupa Birliği, geri dönüşüm, Türkiye, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EKO İKLİM Zirvesi'nde, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon vergisi tartışıldı - Son Dakika


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