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23 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL'den alıcısını arıyor - Son Dakika

23 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL'den alıcısını arıyor

08.10.2021 09:39

23 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL'den alıcısını arıyor Işıltısıyla göz kamaştıran 23 karatlık pırlanta tektaş yüzük alıcısını bekliyor.

23 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL'den alıcısını arıyor

İSTANBUL - Işıltısıyla göz kamaştıran 23 karatlık pırlanta tektaş yüzük alıcısını bekliyor. Pırlanta yüzük fiyatıyla da dudak uçuklatıyor.

Görünüşü ve parıltısıyla görenleri mest eden pırlanta yüzük fiyatıyla da dudak uçuklatıyor. Mücevher fuarında sergilenen 23 karatlık tektaş yüzük 5 milyon liradan alıcını bekliyor. Ortasında bulunan sarı renkli taşı ve etrafında ki beyaz pırlantalar ile göz dolduran yüzük ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Tek taşın yapımı yaklaşık iki hafta sürerken, tek taşın fuar sonuna kadar satılacağı söyleniyor.

"Dünyada eşsiz diyebiliriz"

Yüzük hakkında bilgi veren ihracatçı birlik başkanı Emil Güzeliş, "Bu fuar içinde tektaş pırlanta tasarladık. Özelliği ise 18 karat Fancy pırlanta olması. Rengi ise sarı etrafında ise beyaz pırlantalar var. Beyaz pırlanta ise 3 karat toplamda ise 21 karat kullanıldı. Dünyada eşsiz diyebiliriz. Bu pırlantanın 3 karatını bulmak mümkün ancak 18 karat büyüklükte bulmak çok zor. Bu özel tasarımımızın fiyatı 5 milyon TL'ye satıyoruz" şeklinde konuştu.

Yüzün yaklaşık iki haftada tamamlandığını vurgulayan Eriş, "Bu yüzüğü burada görenler takmak ve dokunmak istiyor. Bizde potansiyel müşterilere denemelerine izin veriyoruz. Fuar sonunda da satacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

(UGR-ACÖ-E)

23 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL'den alıcısını arıyor
23 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL'den alıcısını arıyor
23 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL'den alıcısını arıyor
23 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL'den alıcısını arıyor

Türk Lirası, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 23 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL'den alıcısını arıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 23 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL'den alıcısını arıyor - Son Dakika
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