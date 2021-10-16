Üye Girişi
57 yıldır üretilen 'prenses tatlısı' yurt dışından bile talep görüyor - Son Dakika

57 yıldır üretilen 'prenses tatlısı' yurt dışından bile talep görüyor

16.10.2021 11:08
57 yıldır üretilen 'prenses tatlısı' yurt dışından bile talep görüyor

Sinop'ta 57 yıl önce iki tartolet arasına hafif krema ve üzeri çikolatayla kaplanıp, fıstık serpilerek üretilen 'prenses tatlısı', ilgi odağı oluyor.

Sinop'ta 57 yıl önce iki tartolet arasına hafif krema ve üzeri çikolatayla kaplanıp, fıstık serpilerek üretilen 'prenses tatlısı', ilgi odağı oluyor. Kentin simgesi olan tatlı, sipariş üzerine yurt dışına da gönderiliyor.

Sinop'ta 1925 yılında kurulan Şen ailesine ait asırlık pastanede, 56 yıl önce bir tatlı üretildi. 'Prenses' adı verilen tatlının ünü günümüze kadar ulaşarak, kentin yöresel tatlı lezzetleri arasına girdi.

Siparişle yurt dışına da gönderiliyor

İki tartolet arasına hafif ve özenli krema konulup üzeri çikolatayla kaplanıp, fıstık serpilerek yenilen tatlı, zamanla müdavimlerinin ilgi odağı oldu. Sinop'a gelen ziyaretçilerin mantı ve tescilli 'Sinop nokulu'dan sonra en çok tükettiği 'prenses' tatlısı, siparişle yurt dışına da gönderiliyor.

"Herkes artık prenses tatlısını biliyor"

İşletme çalışanı İsmail Kaymakkavak tatlının yarım asır önce yapıldığını belirterek, "Buranın eski bir işletme sahibi ve bir çalışanı, yıllar önce yeni bir lezzet üzerinde çalışma yapmış ve bu tatlıyı bulmuşlar. 57 yıldır aynı şekilde bu ürünü yapmaya devam ediyoruz. Bu lezzetin bize ait olduğuna dair tescilini de yaptık. Gurmeler de bu lezzeti, çeşitli dergilerde tanıttı ve herkes artık prenses tatlısını biliyor" dedi. - SİNOP

57 yıldır üretilen 'prenses tatlısı' yurt dışından bile talep görüyor
57 yıldır üretilen 'prenses tatlısı' yurt dışından bile talep görüyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 57 yıldır üretilen 'prenses tatlısı' yurt dışından bile talep görüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti 11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi 10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti 10:43 Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi 10:17 Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 09:59 Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti 09:53 Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 09:14 Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 09:02 "Cono Aşireti"ne 500 polisli şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar

Son Dakika Haberleri
11:07 Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada
11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti
10:51 Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı
10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi
10:43 "İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı
10:42 Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti
10:35 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini tahmin ediyor
10:21 Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak kişi, 65 bin TL maaş alacak
10:16 Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi
10:13 Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı
Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada         
11:07
Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı         
10:52
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı         
10:14
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm         
08:53
İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı         
00:48
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı         
21:11
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek         
19:19
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı         
17:25
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 11:13:26. #1.11#
SON DAKİKA: 57 yıldır üretilen 'prenses tatlısı' yurt dışından bile talep görüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement