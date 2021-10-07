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AB, artan enerji fiyatlarından gaz üreticilerini sorumlu tutuyor - Son Dakika

AB, artan enerji fiyatlarından gaz üreticilerini sorumlu tutuyor

07.10.2021 12:52
AB, artan enerji fiyatlarından gaz üreticilerini sorumlu tutuyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, son dönemde artan enerji fiyatlarından, talebe rağmen üretimi artırmayan doğal gaz tedarikçilerinin sorumlu olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, son dönemde artan enerji fiyatlarından, talebe rağmen üretimi artırmayan doğal gaz tedarikçilerinin sorumlu olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, video konferans yöntemiyle düzenlenen AB Sürdürülebilir Yatırım Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, enerji fiyatlarında küresel bir artış yaşandığını, doğal gaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde ekonomilerin toparlanmaya başladığını belirten von der Leyen, "Gaz üreticileri artan taleplere rağmen arzı yükseltmedi. Böylece toptan gaz fiyatları bir yıl öncesine göre neredeyse iki katına çıktı." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji fiyatlarının bu süreçte sabit kaldığına işaret eden von der Leyen, "Uzun vadede elektrik fiyatlarındaki artışın çözümü Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yenilenebilir kaynaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, enerjide daha bağımsız bir hale gelmek için çalışmaları hızlandıracaklarını, yenilenebilir enerji alanına harcanan her kuruşun tüketicilere ve gezegene yardımcı olduğunu anlattı.

Son dönemde tüm dünyada iklim değişimine yönelik bilinç oluştuğunu dile getiren von der Leyen, insanların yatırım alışkanlıklarının da farklılaştığını, 10 yıl önce güvenli ve akılcı olarak değerlendirilen fosil yakıtlara yatırım algısının bugün çok farklı bir hal aldığını söyledi.

Dünyanın daha sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi finanse etmek için büyük yatırımlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan von der Leyen, "İklim hedeflerimize ulaşmak için her yıl sadece enerji sistemlerine küresel gelirin yüzde 2,5'i kadar yatırım yapmalıyız." dedi.

Avrupa Birliği, Doğalgaz, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, artan enerji fiyatlarından gaz üreticilerini sorumlu tutuyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AB, artan enerji fiyatlarından gaz üreticilerini sorumlu tutuyor - Son Dakika
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