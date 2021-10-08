AB'den Bosna Hersek'e "salgın desteği"

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bosna Hersek'e 125 milyon avro finansal destek verildiğini bildirdi.

AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı Bosna Hersek'e mali destek sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, AB Komisyonu ile Bosna Hersek arasında yapılan mutabakat zaptı çerçevesinde bu ülkeye uygun faizli kredi olarak 125 milyon avroluk "makro finansal yardım" yapıldığına dikkat çekildi.

Söz konusu desteğin, toplam 250 milyon avroluk paketin ilk kısmı olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, 125 milyon avroluk diğer dilimin şeffaflık, yolsuzlukla mücadele ve işgücü piyasasını iyileştirecek tedbirlerin uygulanmasına bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin salgınla mücadele için Bosna Hersek'e 95 milyon avro da hibe verdiğinin altı çizildi.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemelerde bulunabiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Bu destekleri almak için ise çeşitli şartları yerine getirmek gerekiyor.