AB Ombudsmanı'ndan komisyon çalışanlarına inceleme

Avrupa Birliği (AB) Ombudsman Kurumu, AB Komisyonu'nda üst düzeylerde görev alan ve çalıştıkları dönemde ilgilendikleri alanlarda faaliyet gösteren özel sektör firmalarında işe başlayan görevlilere yönelik inceleme başlattı.

AB Ombudsman Kurumu, AB'nin yüksek para cezaları uyguladığı "rekabet" dosyalarıyla ilgilenen birimindeki üst düzey ve tecrübeli görevlilerin aynı dosyalara bakan büyük hukuk firmalarında işe başlamasının ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup gönderdi.

AB Ombudsmanı Emily O'Reilly mektubunda, komisyonun eski çalışanlarının alanlarındaki özel firmalarca işe alınmasını "döner kapı" olarak betimledi.

Von der Leyen'den bu durumun nasıl ele alındığı hakkında kasım ayında toplantı talep eden O'Reilly, ombudsman soruşturma ekibinin söz konusu eski AB çalışanlarına yönelik 100 dosyayı incelediğini ifade etti.

O'Reilly, soruşturma ekibinin münferit vakalarla ilgili konuları görüşmek üzere komisyonun temsilcileriyle görüşmesi gerektiğini belirtti.

Çalışma hakkı ile kişinin kendi seçtiği kariyeri sürdürme hakkı arasında "denge kurmanın" zor olduğuna işaret eden O'Reilly, kamu yararıyla şahsi menfaat arasında algılanan veya gerçek bir "çıkar çatışmasından" kaçınmak gerektiğini, kamu yararı açısından belirli bir kariyere devam etme hakkının kısıtlanmasının gerekli olabileceğini kaydetti.

Son dönemde, AB Komisyonu'nun Google, Facebook, Apple gibi para cezaları verilen rekabet dosyalarına bakan biriminden çok sayıda üst düzey yönetici ayrılmış ve aynı dosyalara bakan hukuk firmalarında işe başlamış, bu durum tepki çekmişti.