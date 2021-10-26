ABD'de yeni konut satışları 6 ayın zirvesinde

ABD'de yeni konut satışları, eylülde aylık bazda yüzde 14 artışla 800 bine çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 14 arttı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 800 bin yeni konut satıldı.

Bu dönemde 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşan yeni konut satışlarının, 760 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,6 azaldı.

Bu arada, ağustos ayına ilişkin yeni konut satışları verisi ise 740 binden 702 bine revize edildi.

ABD'de eylülde satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 18,7 artarak 408 bin 800 dolara yükseldi.