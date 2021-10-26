Akbank'tan 9 ayda 7 milyar 344 milyon TL konsolide net kar

Akbank, bu yılın ocak-eylül döneminde 7 milyar 344 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, pandeminin kendisinden daha çok, aşıya erişim konusunun ekonomik görünüm ve beklentiler üzerinde etkili olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti.

Binbaşgil, "Aşıya rahat erişim sağlayan ülkeler hızlı bir toparlanma beklerken, tedarikte problem yaşayan devletlerin bu süreci geriden takip ettiğini görüyoruz. Başarılı bir aşılama kampanyası gerçekleştiren Türkiye'de ise normalleşmenin ekonomimiz üzerinde olumlu etkiler yarattığını gözlemliyoruz. Türk bankacılık sektörü de normalleşme sürecini destekleyici adımlar atmayı sürdürüyor. Sağlam finansalları ve nitelikli çalışanlarıyla Akbank da her zaman olduğu gibi ülkemizi, toplumumuzu ve müşterilerimizi desteklemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

2021'in ilk 9 ayında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 330 milyarı nakdi olmak üzere toplam 400 milyar TL seviyesine çıkardıklarını aktaran Binbaşgil, "Toplam mevduatımız 350 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 590 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 20 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 2 milyar 564 milyon TL vergi karşılığı ayırarak yılın ilk 9 aylık döneminde 7 milyar 344 milyon TL konsolide net kar elde etti." ifadelerini kullandı.

"BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri'nin resmi imzacısı olmaktan gurur duyuyoruz"

Hakan Binbaşgil, sürdürülebilirlik alanında dünyaya fayda sağlayacak her türlü girişimin destekçisi olmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı arzu ediyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda, sürdürebilirlik stratejimiz ve somut hedeflerimizle yepyeni bir dönemi başlattık. Bankamızın kültürünün de önemli bir parçası olan çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızın ışığında, toplumumuza artı değer sağlamak için çalışıyoruz. Bu bağlamda, Akbank olarak Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) üyesi olmaktan ve Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne bağlı kalacağımızı taahhüt etmekten gurur duyuyoruz. Sektörümüz sürdürülebilir ve yeşil bir ekonomiye geçişte kritik bir öneme sahip. Bunun bilincinde bir kurum olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

"Akbank, yüksek büyüme potansiyeline sahip bir banka"

Yüksek sermayesi, güçlü likiditesi ve nitelikli çalışanları ile Akbank'ın yüksek büyüme potansiyeline sahip bir banka olduğunu aktaran Binbaşgil, "Geçtiğimiz çeyrek, her zaman yüksek olan büyüme iştahımızın arttığı, ülkemiz ekonomisine destek olmak için özellikle harekete geçtiğimiz ve önemli başarılara imza attığımız bir dönem oldu. Birçok alanda önemli büyüme rakamlarına ulaştık. Sunduğumuz ilk ve öncü hizmetlerimizi yaygınlaştırarak Akbank ailesine yeni müşteriler kattık. Bu başarılı dönemdeki özverili performansları için Akbanklılara, bizlere duydukları güven için müşterilerimize ve hissedarlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.