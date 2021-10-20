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Aksigorta ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler iş birliğine gitti - Son Dakika

Aksigorta ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler iş birliğine gitti

20.10.2021 10:54
Aksigorta ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler iş birliğine gitti

Aksigorta ile Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, markaya özel kasko ürünü için iş birliğine başlıyor.

Aksigorta ile Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, markaya özel kasko ürünü için iş birliğine başlıyor.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, hayata geçen iş birliğinde Aksigorta, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in markaya özel kasko ürünü Mercedes-Benz Kasko'yu müşterilerine sunmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak portföylerini geliştirmeye devam ettiklerini ve marka kaskoda pazar lideri olduklarını belirtti.

Mevcut kasko içeriğini, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak geliştirmeye devam ettiklerini bildiren Tezbaşaran, "Bu anlamda otomotiv sektörünün önde gelen markalarından Mercedes-Benz ile bir iş birliği hayata geçirerek, Türkiye'de Mercedes-Benz araçlarına özel olarak 'marka kasko' ürünü geliştirdik. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile müşterilerimize Mercedes-Benz araçlarının orijinal parça ve servis avantajı ile hizmet sunacağız. Marka kasko sigortalarının müşterilerimiz için pek çok avantajı bulunuyor. Anlaşmalı marka aracının hasar onarımı işlemlerinde yüzde 100 orijinal parça ve parça garantisi sunmamızın yanı sıra, anlaşmalı servislerde yapılan hasar işlemlerinde herhangi bir evrakla uğraşmadan, hızlı onarım ve işlem kolaylığı da sağlıyoruz. Aksigorta olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle onların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Anlaşma kazan-kazan politikası üzerine kurulu bir yapı"

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Genel Müdürü Stefan Karrenbauer da bu anlaşmanın Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in otomotiv sektöründeki tecrübeleri ile Aksigorta'nın da sigortacılık sektöründeki tecrübelerinin birleşmesiyle birlikte, kazan-kazan politikası üzerine kurulu bir yapı olduğunu aktardı.

Karrenbauer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mercedes-Benz Finansal Hizmetler çatısı altında faaliyet gösteren finansman ve leasing şirketlerimizle beraber markalı sigorta ürünlerimiz, hem Mercedes-Benz marka araçları için müşterilerimizin sigorta ihtiyaçlarına doğru şekilde odaklanarak memnuniyetini sağlayan hem de grup karlılığına büyük katkı yaratan bir iş kolumuzdur. Rekabetin ve dinamizmin yoğun yaşandığı sigorta sektöründe öncü kuruluşlardan olan Aksigorta ile iş ortaklığı yaparak her iki şirketin de markalı kasko tecrübelerini ve gücünü birleştirerek Mercedes-Benz müşterilerimizi markalı kasko ürünlerinin avantajları ile buluşturmak ve portföyümüzü büyütmeyi hedefliyoruz. Günümüzün ve geleceğimizin iş modellemesinin dijitalleşme olacağını da düşünerek, kurmuş olduğumuz IT iş birliğinin bu alanda da bizleri destekleyeceğine inanıyoruz. Anlaşma aşamasına gelmeden evvel Aksigorta'nın acente ve müşteri memnuniyeti açısından markalı kasko alanında tercih edilen bir marka olduğunu saptadık, bu da karar mekanizmamızda etkili bir rol oynadı."

Mercedes Benz, Aksigorta, Türkiye, Kasko, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aksigorta ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler iş birliğine gitti - Son Dakika Ekonomi


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