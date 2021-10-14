Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 530 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 527 bin 150 lira, en yüksek ise 530 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,97 artışla 530 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 326 milyon 90 bin 876,80 lira, işlem miktarı ise 625,40 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 330 milyon 770 bin 948,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 515.200,00 1766,25 En Düşük 527.150,00 1.780,00 En Yüksek 530.500,00 1.797,40 Kapanış 530.500,00 1.797,15 Ağırlıklı Ortalama 527.800,57 1.794,27 Toplam İşlem Hacmi (TL) 326.90.876,80 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 625,40 Toplam İşlem Adedi 32

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