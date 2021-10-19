Altının kilogramı 531 bin 900 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 531 bin 900 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 526 bin 588 lira, en yüksek ise 532 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 531 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 564 milyon 854 bin 367,87 lira, işlem miktarı ise 1.068 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 565 milyon 567 bin 346,57 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 527.000,00 1.762,60 En Düşük 526.588,00 1.766,10 En Yüksek 532.600,00 1.782,50 Kapanış 531.900,00 1.776,70 Ağırlıklı Ortalama 529.698,28 1.773,46 Toplam İşlem Hacmi (TL) 564.854.367,87 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.068 Toplam İşlem Adedi 45

Son Dakika

Kayınvalidesini 10 yerinden bıçakladı, müebbet hapis cezası 8 yıla düşürüldü

Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den yanıt: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz

Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak

"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı

Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?

Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı

İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi