Antalya ve Siirt heyeti Şuhut'taki projeleri inceledi

Antalya'nın Elmalı ve Siirt'in Tillo İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden oluşan heyet, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde projesi tamamlanmış ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdiresi Dilek Boğatimur, Tillo İlçe Tarım ve Orman Müdürü Resul Eken ve beraberindeki heyet, Şuhut Kadın Kooperatifi, Kültür Evi, Büyük Taarruz Karargahı (Atatürk Evi) ve Keşkek Evi ve ilçe genelinde yürütülen tarımsal faaliyetleri Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün mihmandarlığında inceleyerek buradaki çalışmalarla ilgili bilgiler edindi. İlçedeki projelere adeta hayran kalan heyet, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR