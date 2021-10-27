ASO Başkanı Özdebir: "Merkez Bankamızın son faiz indirimi kararını yerinde buluyorum"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimi kararını yerinde bulduğunu, bunun üretimin devamlılığı açısından önemli olduğunu bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO'nun ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

ASO Başkanı Özdebir, toplantıdaki konuşmasında TCMB'nin geçen hafta aldığı faiz indirimi kararının, alışılmış ve klişeleşmiş Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi görüşlerinin dışında, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar dahilinde tartışılması gerektiğini belirtti.

Özdebir, Bankanın son dönemde hem ülkedeki iç dinamikleri hem de küresel gelişmeleri dikkate alıp daha proaktif bir politika tercihi ortaya koymasının çok önemli olduğuna işaret ederek, küresel düzeyde enflasyon artış eğiliminin söz konusu olduğu bir ortamda, yüksek faiz ile ekonomik faaliyetleri sürdürmenin çok anlamlı olmadığını bildirdi.

Son dönemde desteklerin azalması ve yüksek faiz seviyesiyle likiditeye ulaşma imkanlarının azalmasının reel sektör açısından önemli bir risk olarak karşılarında durduğunu ifade eden Özdebir, şunları kaydetti:

"Birçok sektörde son dönemde finansman kaldıraç oranları yüzde 250 seviyelerinin üzerine kadar çıktı. Pandemiden daha fazla etkilenen turizm, otomotiv, inşaat sektörlerinde kaldıraç oranın yüzde 500'ler seviyesine kadar yükselmiş olması, borcu olan firmaların bu borçlarını ödemesi bu yüksek faiz oranlarında mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle Merkez Bankamızın son faiz indirimi kararını yerinde buluyor, bunun üretimin devamlılığı açısından önemli olduğunu düşünüyorum."

Özdebir, dün kamu bankalarının gerçekleştirdikleri kredi faiz indirimlerini çok doğru ve olumlu bulduğunu da ifade ederek, diğer özel bankaların da hızla bu adımları atmasını beklediklerini kaydetti.

Faiz indiriminin parasal genişleme demek olduğuna işaret eden Özdebir, bu genişlemenin üretimi destekleyecek şekilde, selektif kredi kanalıyla imalat sanayisine aktarılmasının önemine dikkati çekti.