Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları küresel büyüme ve tedarik krizine ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, Çin'de açıklanan 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, yükselmeye devam eden emtia fiyatları ve enflasyonist kaygıların ve küresel tedarik krizine ilişkin endişelerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü değer kayıpları ile kapattı.

Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde elektrik kesintileri, arz dar boğazları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri sonucu yüzde 4,9 ile son bir yılın en düşük büyümesini kaydetti. Ülkede büyüme hızı çeyreklik bazda yüzde 0,2 ile sınırlı kaldı, yılın 9 ayında ise yüzde 9,8 düzeyinde gerçekleşti.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 değer kaybederek 467,11 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 azalarak 7.203,83 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72 düşerek 15.474,47 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kaybıyla 6.673,10 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 gerileyerek 26.268,62 puana indi.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.00 itibarıyla yüzde 0,06'lık artışla 1,161 seviyesinde bulunuyor.