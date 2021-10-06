Avrupa'da gaz fiyatlarının kış boyunca yüksek seyretmesi bekleniyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Avrupa'da kış aylarına yetecek kadar doğal gaz bulunduğunu ve gaz fiyatlarının kış boyunca yüksek seviyelerde kalmasını beklediklerini ifade etti.

Simson, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğal gaz fiyatlarının ekimde rekor kırdığını, toptan elektrik fiyatlarının da yılın 9 ayında yüzde 200'den fazla artarak perakende fiyatları yükselttiğini aktaran Simson, söz konusu hızlı yükselişin bir çok etkenin bir araya gelmesinden kaynaklandığını söyledi.

Simson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra küresel ekonominin toparlanmaya başladığını, özellikle Asya'nın enerji talebinin hızla arttığını kaydetti.

Avrupa'ya gaz arzının daraldığını ve geçen yıl soğuk geçen kış ve ilkbahar mevsimlerinin Avrupa'da depolardaki gaz miktarını düşürdüğünü vurgulayan Simson, salgın nedeniyle geciken gaz boru hattı bakım çalışmalarının da teslimatları azalttığını anlattı.

"Piyasa beklentileri fiyat artışlarının geçici olduğuna işaret ediyor"

Simson, LNG arzının da teknik sorunlar ve düşük yatırımlar nedeniyle gerilediğini, Avrupa'nın yerel gaz üretiminin azaldığını dile getirdi.

Rusya'nın uzun vadeli kontratlara uymakla birlikte artan fiyatlara rağmen ilave kapasite sağlamadığına işaret eden Simson, Batı Avrupa'da normalden daha az rüzgar ve hidroelektrik olmasının yenilenebilir enerji üretim miktarını azalttığını ifade etti.

Simson, karbon fiyatlarının da ekonomik toparlanma ve daha fazla fosil yakıt kullanımına bağlı olarak arttığını, ancak bunun elektrik fiyatlarındaki artışın sadece sınırlı bir bölümünü açıkladığını söyledi.

Söz konusu etkenlerin bir araya gelmesiyle gaz fiyatlarının küresel olarak yükseldiğini belirten Simson, "Piyasa beklentileri bunun geçici olduğuna işaret ediyor. Ancak gaz fiyatları kış boyunca yüksek kalacak ve mevcut talep tahminine göre gelecek yıl ilkbahardan itibaren kademeli olarak düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Simson, Avrupa'da yer altı gaz depolarının yüzde 75 doluluğa sahip olduğunu, bunun 10 yıllık ortalamanın altında seyrettiğini ancak söz konusu gazın kış mevsimindeki ihtiyacı karşılamak için yeterli olduğunu aktardı.

Fiyat şokunun rekabeti zayıflattığını ve enflasyon baskısına neden olduğunu belirten Simson, bu durumun kontrol altına alınmaması halinde ekonomik toparlanmaya da zarar vereceğini dile getirdi.

Simson, geçmişte de yüksek enerji fiyatlarını tecrübe eden Avrupa'nın buna arz çeşitlendirmesi ve piyasa entegrasyonuyla yanıt verdiğini anlattı.

Mevcut fiyat artışının iklim politikalarıyla değil, değişen fiyatlar ve ithal fosil yakıtlara bağımlıkla ilgili olduğunu vurgulayan Simson, AB'nin 2030 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik miktarını yüzde 65'e çıkarma hedefi doğrultusunda ilerlemek gerektiğini kaydetti.

"Avrupa'nın fiyat artışlarına karşı direncini yükseltmesi gerekiyor"

Komisyonun gelecek hafta, üye devletlerin kısa ve orta vadede AB hukukuyla uyumlu olarak uygulayabilecekleri tedbirleri içeren bir paket açıklayacağını bildiren Simson, pakette doğrudan ödemeler, enerji vergilerinde kesinti gibi tüketicileri desteklemeye yönelik önlemlerin yer alacağını söyledi.

Simson, Avrupa'nın fiyat artışlarına karşı direncini yükseltmesi gerektiğine işaret ederek, yenilenebilir enerji ve depolama yatırımları yapılmasıyla birlikte iyi işleyen LNG piyasaları kurulmasının önemli olduğunu ifade etti.

AB üyesi bazı ülkelerin müşterek biçimde "acil doğal gaz rezervi satın alınması" teklifinde bulunduğunu anımsatan Simson, bu konuyu değerlendirdiklerini aktardı.

Simson, AB Komisyonu'nun yıl sonuna kadar Avrupa gaz piyasası reformuna yönelik düzenleme teklifini açıklayacağını bildirdi.