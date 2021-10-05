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Aydın'da pamuk, kuraklığa rağmen üreticisini sevindirdi - Son Dakika

Aydın'da pamuk, kuraklığa rağmen üreticisini sevindirdi

05.10.2021 20:41

Aydın'da pamuk, kuraklığa rağmen üreticisini sevindirdi Ülkenin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Aydın'da, yaşanan kuraklığa rağmen bu yıl pamuktaki rekolte ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü.

Aydın'da pamuk, kuraklığa rağmen üreticisini sevindirdi

AYDIN - Ülkenin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Aydın'da, yaşanan kuraklığa rağmen bu yıl pamuktaki rekolte ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak bilinen pamuk, bu sezon rekolte ve fiyatları ile üreticisinin yüzünü güldürdü. Aydın genelinde yaşanan kuraklığa rağmen pamuktan istedikleri verimi alan üreticiler, pamuğun hem rekolte hem de fiyat yönünden altın yılını yaşadığına dikkat çekti. Yaşanan kuraklık ile birlikte zor şartlar altında üretilen pamuk, bu yıl üreticisini memnun ederken, artan gübre ve zirai ilaç fiyatları ise üreticileri endişelendirdi.

Yaşanan birçok sıkıntıya rağmen 2021 yılının pamukta altın yıl olduğuna dikkat çeken İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı; "Geçmiş yıllara baktığımızda pamukçuluk sıkıntılı bir iş oldu ama biz üretime devam ettik. Geçen yıl başlangıç fiyatlarımız 4 lira 20 kuruş, 4 lira 30 kuruştu civarlarındaydı. Bu fiyatlar 6 liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl da ümidimiz pamuğun iyi para yapmasıydı. İlk başlarda 10 lira olarak başladık şimdi ise 11 lira 50 kuruş civarlarında. Pamuk üreticileri sevinçli. Bunun yanı sıra kuraklıktan dolayı rekoltemizin de düşük olacağını düşündük. Fakat Allah bereket versin rekoltemiz çok iyi. Bugün dönümde 550, 600 kilogramı görüyoruz" dedi.

Bu yıl aldıkları iki kat su ile çok zor şartlar altında pamuk üretimi yapıldığına dikkat çeken Kaykı; "Bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle sulama birlikleri iki kat su verdi. Biz gecemizi gündüzümüze kattık. Traktörle, pancarlarla gece gündüz su yaptık. Mahsulümüzü ürettik, bu hale getirdik. Çok şükür şu an elde ettiğimiz ürün, üreticimizin yüzünü güldürdü. Bütün çiftçilere hayırlı sezonlar diliyorum. Allah şu pamuğun parasını herkese yemeyi nasip etsin" dedi.

Artan girdi maliyetleri konusunda da hükümete seslenen Kaykı, gübre ve ilaç fiyatlarına müdahale edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Fiyatlar daha da yükselecek"

Zorluklara rağmen bu yılki rekolte ve fiyatlardan memnun olduğunu ifade eden pamuk üreticisi Süleyman Arslanoğlu; "44 dönüm alanda, pamuk üretimi yapıyorum. Bu yıl gerçekten çok güzel rekolte ve fiyatlar. Açıkçası bir tek gübre, ilaç sıkıntımız var. Bu yıl gerçekten pamuk altın yılını yaşadı. Bu fiyatların daha da yükseleceğini tahmin ediyorum" dedi.

Aydın'da pamuk, kuraklığa rağmen üreticisini sevindirdi
Aydın'da pamuk, kuraklığa rağmen üreticisini sevindirdi
Aydın'da pamuk, kuraklığa rağmen üreticisini sevindirdi
Aydın'da pamuk, kuraklığa rağmen üreticisini sevindirdi

İhracat, Türkiye, Aydın, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da pamuk, kuraklığa rağmen üreticisini sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Aydın'da pamuk, kuraklığa rağmen üreticisini sevindirdi - Son Dakika
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