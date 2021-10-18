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Başkan Oğuz: "Esnafımızın her zaman yanındayız" - Son Dakika

Başkan Oğuz: "Esnafımızın her zaman yanındayız"

18.10.2021 12:11
Başkan Oğuz:

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe esnafını sık sık ziyaret ederek, "hayırlı işler, bol kazançlar" temennisinde bulunuyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe esnafını sık sık ziyaret ederek, "hayırlı işler, bol kazançlar" temennisinde bulunuyor. Esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını söyleyen Oğuz, "İlçemize değer katan, vatandaşımıza hizmet eden esnafımızın her zaman yanındayız" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Oğuz, esnaflarla sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor. "Hayırlı işler bol kazançlar" temennisinde bulunduğu esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar alıyor. Oğuz, ziyaretleri sırasında, karşılaştığı vatandaşlara da hal hatır sorarak, sohbet ediyor.

Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda esnaflarımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaflarımıza sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Kapısını çalmadığımız, elini sıkmadığımız esnafımız kalmayacak. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Hisarcık, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Oğuz: 'Esnafımızın her zaman yanındayız' - Son Dakika Ekonomi


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