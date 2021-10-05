Battalgazi'deki kırsalda asfaltsız yol kalmıyor

2021 yılı başında hazırladığı plan ve program dahilinde asfalt çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, Yarımcahan Mahallesindeki 6 kilometrelik sathi kaplama yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Battalgazi'de 'Yol medeniyettir. Yol hayattır' mottosuyla hareket eden ve hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Battalgazi Belediyesi, ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in 2023'te asfaltsız yolumuz kalmayacak talimatları üzerine çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yarımcahan Mahallesindeki Kalkanlar sokak ve Karakaş çiftliği bağlantı yolunda, toplam 6 kilometrelik sathi kaplama yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi. İlçe yollarında kalitenin yükselmesi amacıyla yoğun mesai ortaya koyan ekiplerin bu çalışması, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

"Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum"

Yarımcahan Mahallesi'nde asfaltsız yol kalmadığını aktaran Mahalle Muhtarı Hasan Herdili, "Battalgazi Belediyemiz tarafından 2 ay önce başlatılan yol yapım çalışmaları takdire şayandır. Çolakoğlu ile Yarımcahan bağlantılı bir yoldu ve bu yolumuz daha önce yine Battalgazi Belediyemiz tarafından yapıldı. Şimdi ise yeni açılan yollarımız var. Bu yolumuz Yarımcahan ile Karakaş çiftliği bağlantılı yolumuz ve 6 kilometrelik bir yoldu. Bu yolunda çalışmaları tamamlandı. Bunun yanı sıra cami mevkisinde kilit taşı çalışması yapıldı. Şunu özellikle söylemek isterim ki; Yarımcahan'da asfaltsız yol kalmadı. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle bir başkanımız olduğu için gurur duyuyoruz. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"200 milyonluk yatırımı ilçemizle buluşturduk"

2.5 yıllık zaman zarfı içinde Battalgazi'ye 200 milyonluk yol yatırımı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak amacımız insanların daha rahat yaşayacağı bir Battalgazi'yi oluşturmak. Bunun içinde mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımızı 7 gün 24 esasına göre sürdürüyoruz. Bizler her zaman şunu ifade ettik; Yolun olmadığı yerde üst yapının hiçbir anlamı olmuyor. Bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Battalgazi'deki vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim birinci önceliğimizdir. Geride bıraktığımız 2.5yıllık zaman zarfı içinde 200 milyonluk yol yatırımını, ilçemizle buluşturmayı başardık. Bu yatırımlarımızın daha da üzerine koyarak, milletimize hizmet etme yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi. - MALATYA