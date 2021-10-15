BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,047394 -0,43 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,021445 -0,34 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027839 -0,34 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011583 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,066521 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067131 -0,53 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,060501 -0,45 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066094 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035576 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,058918 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018020 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018899 -0,71 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019251 -0,70 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020024 -0,69 VEM Standart EYF 0,070647 -0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026299 -0,55 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037901 -0,48 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040423 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021846 -0,17 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,019754 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı

Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı! Kariyerinde en fazla maaşı bu kulüpten aldı

Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart

Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı

Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek

Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor

Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak