En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,41 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,37 ile "HEM Dinamik Değişken EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,066759 -0,55 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065821 -0,41 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026127 -0,37 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036549 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,106529 -0,31 VEM Hisse Senedi EYF 0,105870 -0,31 VEM Dinamik Değişken EYF 0,076637 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,107947 -0,30 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,038379 -0,29 HEM Hisse Senedi EYF 0,027047 -0,29 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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