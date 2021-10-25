BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,121274
|3,02
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,066171
|3,00
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,064671
|2,91
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,170233
|2,89
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,060136
|2,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,074480
|2,52
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,021975
|2,38
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,025955
|1,67
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010938
|1,10
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011105
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,064774
|2,34
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,010939
|2,22
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033944
|2,15
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069565
|2,00
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,174603
|1,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,147318
|2,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,096934
|2,64
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,043191
|2,62
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,239475
|2,60
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,174417
|2,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,011078
|3,11
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,036366
|2,69
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,017392
|1,26
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,075492
|1,18
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,034987
|1,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,057656
|3,31
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,063649
|3,29
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,057811
|3,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,059763
|3,29
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,035878
|3,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026771
|0,18
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,074212
|0,15
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032505
|0,14
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,080434
|0,14
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,081506
|0,14
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi