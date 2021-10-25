BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,121274 3,02 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,066171 3,00 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,064671 2,91 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,170233 2,89 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,060136 2,87 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,074480 2,52 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,021975 2,38 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,025955 1,67 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010938 1,10 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011105 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,064774 2,34 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,010939 2,22 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,033944 2,15 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069565 2,00 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,174603 1,79 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,147318 2,78 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,096934 2,64 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,043191 2,62 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,239475 2,60 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,174417 2,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,011078 3,11 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,036366 2,69 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,017392 1,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,075492 1,18 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,034987 1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,057656 3,31 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,063649 3,29 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,057811 3,29 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,059763 3,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,035878 3,28 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026771 0,18 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,074212 0,15 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032505 0,14 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,080434 0,14 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,081506 0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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