En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,22 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,058385 1,57 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,059000 1,33 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,010029 1,22 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055302 0,76 VEM Altın Katılım EYF 0,057441 0,74 ZEM Altın Katılım EYF 0,054932 0,72 HEM Altın Katılım EYF 0,033835 0,72 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050317 0,70 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,059255 0,67 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,052748 0,65 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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