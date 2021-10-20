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Bien, Unicera Fuarı'nda görsel şov sunacak - Son Dakika

Bien, Unicera Fuarı'nda görsel şov sunacak

20.10.2021 13:21
Bien, Unicera Fuarı'nda görsel şov sunacak

Bien, geniş ürün yelpazesini sektörün en çok takip edilen organizasyonlarından biri olan Unicera Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Bien, geniş ürün yelpazesini sektörün en çok takip edilen organizasyonlarından biri olan Unicera Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, estetik kavramını yaşam alanlarına taşıyan ve geniş ürün gamıyla dikkat çeken Bien, fuarda karo ve banyo ürün gruplarıyla iki farklı stantta ziyaretçileriyle buluşacak. Bien, karo ürün grubundan birçok yeni koleksiyonunu da ilk kez fuarda görücüye çıkaracak. 30x90 cm ve 40x120 cm duvar karosu koleksiyonları ile 120x180 cm oversize olarak adlandırılan teknik porselen koleksiyonlar fuarda öne çıkan ürünler olacak.

En inovatif gömme rezervuar görücüye çıkacak

Bien Banyo grubu ise yeni seriler eklemiş olduğu armatür ve vitrifiye ürünleriyle beraber, yeni nesil banyoların vazgeçilmezi Supreme gömme rezervuar ile Unicera Fuarı'nda yerini alacak. Yerli markalar arasında benzeri olmayan Supreme gömme rezervuar, tasarımı ve fonksiyonları ile pazarın en iddialı ürünü olarak dikkatleri çekiyor. Bien'in Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen ve kendi alanında en inovatif gömme rezervuar olma özelliğine sahip Supreme'in 11 ayrı patenti bulunuyor.

Şirket, Türkiye'nin en renkli armatür serileri olan Pruva ve Salvo Plus Colours'u da fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Yeni seride Salvo ürününe ipeksi mat siyah, ipeksi mat beyaz ve altın kaplama seçeneklerini de dahil eden Bien, el duşu seçeneklerinde ise beyaz altın, krom altın, siyah bakır, siyah, siyah altın, beyaz bakır gibi kaplama alternatiflerini de fuarda sergileyecek. Vitrifiye ürün grubunda da Vokha, Alesta ve Harmony serileri ve inovatif yeni asma klozetler stantta sergilenecek.

Bien'in zengin ürün gamı 4'üncü hol C06 no'lu ana stantta ve 8'inci hol A04 no'lu banyo grubu stant alanında ziyaretçileriyle buluşacak.

Estetik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bien, Unicera Fuarı'nda görsel şov sunacak - Son Dakika Ekonomi


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