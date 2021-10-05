BiP güçlü alt yapısıyla kesintisiz iletişim sunuyor

Türkiye'nin yerli iletişim platformu BiP güçlü altyapısı sayesinde milyonlara kesintisiz hizmet sunmayı sürdürüyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, saatler içerisinde kullanıcı sayısı hızla artan BiP üstün özellikleriyle kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP sadece Türkiye'de değil dünyanın 192 ülkesinde de hızlı ve güvenli bir iletişim hizmeti veriyor.

Rakiplerinden farklı özelliklere de sahip olan BiP'te 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşma seçeneği de mevcut. Geçtiğimiz günlerde kullanıcılarını merakla beklenen "Durum Özelliği" ile de buluşturan BiP, "Anlık Çeviri" özelliği sayesinde mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeye imkan verirken, sadece normal zamanda değil afet anlarında da "Acil Durum" özelliğiyle kesintisiz iletişim sunuyor.

Dünya genelinde operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP'in "Grup Taşıma" özelliği sayesinde, kullanıcılar daha önce kullandıkları mesajlaşma uygulamasındaki gruplarını ve sohbet geçmişlerini hızlı ve kolay şekilde BiP'e aktarabiliyor. Kullanıcılar BiP'e mevcut sohbet gruplarını aktarırken grupta daha önce BiP'i yüklemiş olan kullanıcıları da tek tek seçmek zorunda kalmadan uygulamaya otomatik olarak ekleyebiliyor.