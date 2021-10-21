Üye Girişi
Borsa güne yatay başladı - Son Dakika

Borsa güne yatay başladı

21.10.2021 09:58
Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01'lik sınırlı artışla 1.432,94 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01'lik sınırlı artışla 1.432,94 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,13 puan ve yüzde 0,01 artarak 1.432,94 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,01 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,35 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükselişini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,21 artışla 1.432,80 puandan tamamladı.

Analistler, 3. çeyrek finansal sonuçların beklentilerden iyi gelmesine karşın bilançolarda gözlemlenen maliyet artışlarının enflasyona ilişkin endişeleri tetikleyerek iyimserliği törpülediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güveni endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.444 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yatay başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gübre fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zamlandı 09:52 Gübre fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zamlandı İzmir'de PKK propagandası yapan aralarında HDP'li isimlerin de yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı 09:41 İzmir'de PKK propagandası yapan aralarında HDP'li isimlerin de yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı Cübbeli Ahmet'ten olay yaratacak sözler: Allah 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz 09:33 Cübbeli Ahmet'ten olay yaratacak sözler: Allah 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı 09:20 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı 08:56 Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi 07:58 MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor 07:54 Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler 07:40 Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler

Son Dakika Haberleri
09:54 Fren yerine gaza bastı, araç binanın bahçesine düştü
09:51 Gübre fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zamlandı
09:48 Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek
09:41 İzmir'de PKK propagandası yapan aralarında HDP'li isimlerin de yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı
09:32 Cübbeli Ahmet'ten olay yaratacak sözler: Allah 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz
09:19 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
08:59 Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak
08:51 Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor
08:31 Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti
07:55 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü
Fren yerine gaza bastı, araç binanın bahçesine düştü Fren yerine gaza bastı, araç binanın bahçesine düştü         
09:54
Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek         
09:48
Putin'le yaptığı röportajdan çok bacakları konuşuldu! ABD'li gazeteci Rusya'da gündemden düşmüyor Putin'le yaptığı röportajdan çok bacakları konuşuldu! ABD'li gazeteci Rusya'da gündemden düşmüyor         
09:39
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak         
08:59
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü         
07:56
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı         
23:25
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi         
22:55
İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı         
22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 10:03:11. #1.11#
SON DAKİKA: Borsa güne yatay başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement