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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti - Son Dakika

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

15.10.2021 13:12
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 1.411,89 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 1.411,89 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yatay seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,14 puan artışla 1.411,89 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan güçlü finansal sonuçlar ve para politikalarına yönelik yol haritasının netleşmesi ile küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise artan döviz kurları nedeniyle negatif ayrıştığını söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.440 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti - Son Dakika Ekonomi


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